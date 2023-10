Przywódcy upadłej Republiki Górskiego Karabachu w areszcie

Członkowie władz dawnej nieuznawanej ormiańskiej republiki w Górskim Karabachu są pociągani do odpowiedzialności karnej przez Azerbejdżan.

Sąd w Azerbejdżanie aresztował byłych przywódców nieuznanej Republiki Górskiego Karabachu Bako Sahakiana, Araika Aratiuniana i Arkadego Gukasiana oraz byłego przewodniczącego jej parlamentu Dawida Iszchaniana, podała za azerbejdżańskim źródłem agencja informacyjna TASS.

Decyzja o aresztowaniu działaczy upadłej republiki została podjęta na wniosek Państwowej Służby Bezpieczeństwa Azerbejdżanu. Jak podała agencja, Sabailski sąd rejonowy nakazał aresztowanie trzech z podejrzanych na cztery miesiące. Cała trójka została zatrzymana przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa 3 października.

Wcześniej w czwartek Prokuratura Generalna i Służba Bezpieczeństwa Państwowego Azerbejdżanu potwierdziły zatrzymanie innego byłego szefa nieuznawanej Republiki Górskiego Karabachu, Araika Harutiuniana, któremu postawiono zarzuty na podstawie szeregu artykułów azerbejdżańskiego kodeksu karnego, m.in. o wojnie napastniczej, morderstwie z premedytacją, terroryzmie i finansowaniu terroryzmu.

W zeszłym tygodniu władze Azerbejdżanu poinformowały o zatrzymaniu byłego ministra spraw zagranicznych i byłego asystenta prezydenta ormiańskiej republiki Dawida Babajana, a także aresztowaniu byłego zastępcy dowódcy sił ormiańskich w Karabachu Dawida Manukiana i byłego premiera Republiki Górskiego Karabachu Rubena Wardaniana.

Władze Azerbejdżanu wystawiły już listy gończe za około 300 działaczami politycznymi i wojskowymi dawnej Republiki Górskiego Karabachu.

Ormianie i Azerbejdżanie są skonfliktowani od ponad wieku. Po walkach w czasie krótkotrwałej niepodległości ich państw w latach 1918-1920, konflikt rozgorzał na nowo o region Górskiego Karbachu – zamieszkany przez Ormian, ale przyporządkowany przez władze radzieckiego do Azerskiej SRR. Pod koniec lat 80 XX wieku Ormianie podjęli działania secesyjne. W latach 1990-1994 w krwawej wojnie Ormianie, przy wsparciu władz Armenii obronili swoją niezależność od Baku, jednak państwowość Republiki Górskiego Karabachu nie jest uznawana przez żadne państwo na świecie. Przez lata na granicy między obszarami kontrolowanymi przez tę republikę i władze w Baku trwał konflikt zbrojny niskiej intensywności.

Czytaj także: Etniczna mina pod Związkiem Radzieckim – źródła wojny w Górskim Karabachu

Górski Karabach utrzymywał ścisłe związki z Armenią, która wspierała go politycznie, militarnie i ekonomicznie. Były prezydent i premier Armenii Serż Sarkisjan wywodzi się Górskiego Karabachu, w czasie wojny o jego niezależność, w latach 1992-1993 był ministrem obrony nieuznawanej republiki. Podobną drogę przeszedł inny przywódca Górskiego Karabachu Robert Koczarjan, który był prezydentem Armenii przed Sarkisjanem, a obecnie jest jednym z liderów opozycji przeciwko Paszynianowi.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

27 września 2020 konflikt karabaski ponownie eskalował do postaci pełnowymiarowej wojny. Azerbejdżan rozbił w niej obronę Ormian. Interwencja Rosji sprawiła, że w nocy z 9 na 10 listopada 2020 roku Armenia przy mediacji zawarła porozumienie rozejmowe z Azerbejdżanem, które jest gwarantowane przez Moskwę. Zawierało ono decyzje niekorzystne dla Ormian w Górskim Karabachu. Wszystkie rejony wokół regionu, które Ormianie kontrolowali od początku lat 90 przeszły pod kontrolę Baku, tak jak i około jednej trzeciej nieuznawanej Republiki Górskiego Karabachu z miastem Szuszą. Pozostała w rękach Ormian część Górskiego Karabachu została przekazana pod kontrolę rosyjskich sił rozjemczych. Armenia zobowiązała się przy tym zapewnić Azerbejdżanowi niezakłóconą komunikację przez swoje terytorium z jego eksklawą – Nachiczewańską Republiką Autonomiczną, co Baku interpretuje jako prawo do posiadania eksterytorialnego korytarza przez południową prowincję Armenii – Sjunik.