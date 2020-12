W wyniku izraelskiego nalotu w pobliżu Damaszku życie stracił syryjski żołnierz

Jeden żołnierz syryjski został zabity, a kilku innych zostało rannych w izraelskim ataku na pozycje wojskowe w pobliżu Damaszku, podała w środę syryjska państwowa agencja informacyjna SANA, powołując się na źródło wojskowe.

Syryjska Arabska Agencja Informacyjna (SANA) poinformowała w środę powołując się na źródła wojskowe, że w wyniku izraelskiego nalotu na pozycje wojskowe pod Damaszkiem zginął jeden syryjski żołnierz, a trzech zostało rannych.

„Dzisiaj o godzinie 01:30 wróg izraelski przeprowadził agresję powietrzną z użyciem pocisków z północnej Galilei, celując w jednostkę naszych sił obrony powietrznej w rejonie Nabi Habeel” – przekazała syryjska armia. „Izraelski wróg w środę o świcie przypuścił atak powietrzny na jedną z syryjskich jednostek obrony powietrznej na wsi Damaszku, powodując śmierć męczeńską żołnierza i obrażenia trzech innych, a także szkody materialne” – dodała SANA.

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Wielkiej Brytanii podało, że liczba rannych wzrosła do pięciu, w tym dwóch w ciężkim stanie.

