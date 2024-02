Szef MSZ Radosław Sikorski przypomniał, że Kijów należał do Polski. Zamieścił na platformie X mapę I Rzeczpospolitej z czasów, gdy w jej skład wchodziły dzisiejsze tereny Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Rosji.

Podczas niedawnego wywiadu dla dziennikarza FOX News, prezydent Rosji Władimir Putin przekonywał, że tereny dzisiejszej Ukrainy zawsze były rosyjskie, co – jego zdaniem – miało uzasadniać inwazję na ten kraj. W sobotę szef MSZ Radosław Sikorski zamieścił ironiczny wpis, nawiązujący do zadanego podczas wywiadu pytania, czy inne państwa Europy Wschodniej także mają prawo do przywrócenia granic z 1654 roku.

“Polska kategorycznie odrzuca sugestie, że zainspirowaliśmy Tuckera Carlsona, by zaproponował Władimirowi Putinowi przywrócenie granic z 1650 roku w Europie Wschodniej” – napisał Sikorski na platformie X. Do wpisu dodał mapę I Rzeczpospolitej z czasów, gdy w jej skład wchodziły dzisiejsze tereny Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Rosji.

Poland categorically rejects suggestions that we inspired @TuckerCarlson to propose to Vladimir Putin the return to borders of the 1650s in Eastern Europe.

— Radek Sikorski (@radeksikorski) February 10, 2024