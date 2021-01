Rząd zapowiada wdrożenie protokołów sanitarnych dotyczących branży fitness i gastronomii

W lutym rząd będzie chciał wdrażać protokoły sanitarne dot. funkcjonowania w pandemii branż, m.in. fitness i gastronomicznej – oświadczył w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że rozwiązania będą wypracowane w ciągu najbliższych 10 dni.

Premier zaznaczył, że kilka branż zostało zamkniętych z powodu zaleceń ekspertów, m.in. gastronomia, hotelarstwo i turystyka. Szef rządu został zapytany o termin odmrożenia branży gastronomicznej i fitness. Powiedział, że chciałby „żeby działały jak najszybciej, żeby były ponownie otwarte”. „Dlatego będziemy starali się we współpracy z przedstawicielami tych branż w najbliższych 10 dniach wypracować protokoły sanitarne funkcjonowania w okolicznościach pandemicznych” – zapowiedział Morawiecki, cytowany przez Polską Agencję Prasową (PAP). Zadeklarował, że będzie to uzależnione od kilku czynników, m.in. liczby zakażeń, zgonów oraz sytuacji u naszych sąsiadów i tempa szczepień.

„Myślę, będziemy chcieli te protokoły wdrażać w lutym w życie, ale trudno mi dzisiaj powiedzieć, od którego lutego” – dodał Morawiecki.

Premier podkreślił, że „jeśli za 5-10 dni nastąpi gwałtowny przyrost zakażeń, zgonów, to z całą pewnością będziemy musieli nasze plany zrewidować”. Określił obecną sytuację jako bardzo trudną.

„Mając na uwadze to, jak zachowuje się nowa mutacja koronawirusa w Wielkiej Brytanii, ale również na kontynencie – w Niemczech, w Republice Czeskiej, musimy zachować dużą elastyczność reagowania. Stąd też tak ważne jest to, żeby wszyscy trzymali się obostrzeń, rygorów, zakazów” – dodał Morawiecki.

Premier zaapelował do przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci skutkami pandemii, aby składali wnioski o pomoc do instytucji państwowych, „natomiast przestrzegali obostrzeń, bo one ratują wszystkim życie, zdrowie”.

W poniedziałek Polska Federacja Fitness zapowiedziała, że 1 lutego część klubów fitness w Polsce zostanie otwarta dla odwiedzających bez względu na trwające restrykcje.

W sobotę Stowarzyszenie Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne zaapelowało do rządu o pozwolenie na działalność wyciągów przynajmniej od 1 lutego. Stowarzyszenie podkreśliło, że każdy dzień zamknięcia stoków narciarskich to ok. 5 mln zł strat dziennie dla całej branży.

W ubiegły tygodniu wielu przedsiębiorców z Podhala, zrzeszonych w inicjatywie Góralskie Veto, m.in. kwaterodawcy i gestorzy stacji narciarskich deklarowali, że planują po 17 stycznia otworzyć swoje działalności, bez względu na ewentualne dalsze obostrzenia.

pap / forsal.pl / Kresy.pl