Niemal 3/4 Polaków ma przeciwciała anty-SARS-CoV-2

W II turze Ogólnopolskiego Badania Seroepidemiologicznego COVID-19 OBSER-CO przeprowadzonej w dniach 27 lipca – 10 września, oszacowano że 74,8% mieszkańców Polski w wieku 20 lat lub starszych posiadało przeciwciała anty-SARS-CoV-2.

Odsetek pozytywnych wyników badania przeciwciał zależał od stanu zaszczepienia przeciwko COVID-19: obecność przeciwciał (wynik pozytywny) stwierdzono u 97,4% (w I turze – 99%) osób, które deklarowały pełne zaszczepienie przeciwko COVID-19 i u 41,7% (w I turze – 35,9%) osób, które deklarowały w wywiadzie, że nie zostały zaszczepione.

W tym czasie w pełni zaszczepionych było 19,5 mln dorosłych Polaków, niezaszczepionych 11 mln. Od końca kwietnia do 30 września zmarło w związku z COVID-19 22 391 ludzi, w tym 16 442 z chorobami współistniejącymi, a 5 949 bez. W podsumowaniu II tury badania nie podano szacowanego odsetka odsetka populacji, który do tego czasu przechorował COVID-19.

Jak informowaliśmy, według raportu z I tury Ogólnopolskiego Badania Seroepidemiologicznego COVID-19, przeciwciała anty-SARS-CoV-2 na wiosnę miała połowa mieszkańców Polski w wieku od 20 roku życia. Odsetek ten wahał się od 36,4% w grupie wiekowej 20-39 lat aż do 82,7% wśród osób w wieku od 70 lat.

W badaniu wykorzystano testy umożliwiające rozróżnienie przeciwciał poszczepiennych od przeciwciał powstających w wyniku zakażenia. Dzięki tym testom oszacowano, że odsetek osób, które przebyły COVID wynosi 29,2%. Wedle danych GUS-u w czerwcu 2020 roku liczba ludności Polski w tym wieku wynosiła ok. 30,5 mln. Oznacza to, że COVID-19 do tego czasu przechorowało ok. 9 mln Polaków. Do końca kwietnia wedle oficjalnych danych koronawirusem zaraziło się ok. 2,8 mln osób. Oznacza to, że realnie wykrywano jedynie ok. 1/3 przypadków zakażenia. Do 30 kwietnia 2021 roku ogółem zmarło 67 535 Polaków zarażonych koronawirusem, z czego u 14 536 nie występowały choroby współistniejące, a u 52 999 występowały inne schorzenia.

Zgodnie z oczekiwaniami odsetek wyników pozytywnych testów na przeciwciała był w II turze zdecydowanie mniej zróżnicowany w poszczególnych grupach wiekowych w porównaniu z I turą – najwyższy był w najstarszej grupie (70+), zaszczepionej zgodnie z przyjętym harmonogramem szczepień w pierwszej kolejności. W tej grupie wiekowej otrzymany wynik 85,6% był niewiele wyższy niż w I turze badania.

W grupie osób poniżej 40 lat udział wyników pozytywnych był powyżej 68% i był on zdecydowanie wyższy niż podczas I tury, w której wyniósł 37,3%. Dla populacji w wieku 40-59 lat wyniósł 74,1%, a dla populacji w wieku 60-69 lat 80,6%. Wyniki pozytywne w grupie osób, u których nie stwierdzono wcześniej zakażenia, obejmują zarówno osoby skutecznie zaszczepione, jak i osoby, które przebyły zakażenie bezobjawowo i nie były świadome wcześniejszego zakażenia.

Według danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na początku września odsetek pełnego zaszczepienia wśród osób powyżej 80 roku życia wyniósł 63,8%, dla osób w wieku 70-79 lat 83,3% (łączny odsetek zaszczepionych dla wszystkich osób powyżej 70 roku życia to ok. 75%), dla 60-latków 71,7%, dla 50-latków 63,1%, dla osób między 25 a 49 rokiem życia 52,2%, dla młodszych dorosłych 46,3%, dla osób poniżej 18 roku życia 11,3%. Wyraźnie widać, że bardzo poważna część populacji nabyła odporność drogą naturalną także po wdrożeniu na masową skalę akcji szczepień.

Taki odsetek uodpornionej populacji często wskazywany był jako graniczny dla osiągnięcia „odporności stadnej” i opanowania rozprzestrzeniania się wirusa. „Obecna fala to taki sprawdzian, choćby w zakresie skuteczności szczepień i narzędzi kontroli. Jeśli będziemy widzieli, że dolegliwość zachorowań jest coraz mniejsza, to będzie proces sprowadzania pandemii do statusu standardowej grypy” – stwierdził na początku października Adam Niedzielski w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej”.

Według ministra zdrowia „końca pandemii nie będzie”, bo „wirus zostanie, ale w pewnym momencie zmniejszy się jego szkodliwość”. „Można więc powiedzieć, że koniec będzie wtedy, kiedy będziemy mogli oszacować, że śmiertelność związana z koronawirusem, zakażalność i inne parametry są na poziomie grypy” – powiedział Niedzielski. Jak odnotował minister, liczba hospitalizacji jest dwukrotnie mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Kresy.pl / pzh.gov.pl / gazetaprawna.pl / vaccinetracker.ecdc.europa.eu