Na Litwę dotarło ponad 50 ton środków ochrony z Chin

W środę rano dwa samoloty ze środkami ochrony z Chin wylądowały na litewskich lotniskach w Kownie i w Wilnie. Przywiozły ponad 50 ton jednorazowych okularów, kombinezonów ochronnych, masek chirurgicznych i jednorazowej odzieży medycznej. Informację podał portal L24.lt, powołując się na powołaną na czas kwarantanny Grupę Informowania Społeczeństwa.

Litewski minister zdrowia Aurelijus Veryga powiedział, że pomyślne dostarczenie przesyłek to wynik ogromnych wysiłków i podziękował wszystkim zaangażowanym w tę akcję.

„Na razie wszystko idzie gładko, więc możemy mieć nadzieję, że ludzie walczący z koronawirusem na pierwszej linii frontu będą chronieni” – powiedział Veryga cytowany w komunikacie. Jak podano, środki ochrony dotarły na Litwę dzięki pomocy Ministerstwa Łączności. Za pośrednictwem Poczty Litewskiej trafią do szpitali w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Poniewieżu i Szawlach, a także do pięciu największych stacji pogotowia ratunkowego oraz do medyków, pracujących w założonych przez samorządy tzw. mobilnych punktach poboru próbek na obecność koronawirusa.

Szef litewskiego resortu łączności, a zarazem czołowy polityki polskiej partii na Litwie (AWPL-ZChR), Jarosław Narkiewicz podkreślił, że z powodu trudnej sytuacji na całym świecie i ogromnego zapotrzebowania na środki ochrony oraz konkurencję w tym względzie, transport ładunków zostaje zwiększony. Dodał, że środowa dostawa to jak na razie największa ilość środków medycznych sprowadzonych na Litwę.

Dziś poinformowano też, że na Litwie w czasie Wielkanocy będzie obowiązywał zakaz podróżowania do innych miast i miasteczek. Ograniczenie to będzie obowiązywać przez trzy dni świąteczne – od godz. 20:00 w piątek 10 kwietnia do godz. 20:00 w poniedziałek, 13 kwietnia. Restrykcje nie będą dotyczyć sytuacji wyjazdów koniecznych, np. z powodu śmierci lub ciężkiej choroby bliskich, a także w związku z pracą czy zapewnieniem niezbędnej opieki medycznej. Zakaz nie obowiązuj też tych, którzy udają się z miejsca zamieszkania do innego samorządu, gdzie posiadają nieruchomości.

Premier RL Saulius Skvernelis powiedział wcześniej, że ograniczenia te zostaną wprowadzone w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ich kontrolowaniem zajmą się funkcjonariusze policji, a w razie potrzeby również wojsko.

Jak dotąd, na Litwie potwierdzono 912 przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 15 zarażonych zmarło. 21 osób jest w stanie ciężkim.

