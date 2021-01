Stacje narciarskie apelują do rządu o otwarcie stoków: Każdy dzień zamknięcia to ok. 5 mln zł strat

Każdy dzień zamknięcia stoków narciarskich to ok. 5 mln zł strat dziennie dla całej branży – informuje Stowarzyszenie Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne (SPSNiT). Organizacja apeluje do rządu o pozwolenie na działalność wyciągów przynajmniej od 1 lutego. Biorąc pod uwagę wszelkie argumenty finansowe, dotyczące konieczność ochrony działalności gospodarczych oraz miejsc pracy, a także kluczowy wpływ sportu, ruchu i aktywności na zdrowie fizyczne i psychiczne społeczeństwa, członkowie PSNiT oraz wszyscy przedstawiciele ośrodków narciarskich funkcjonujących w Polsce gorąco apelują o otwarcie stoków narciarskich nie później niż 1 lutego 2021 roku w zgodzie ze ścisłymi zasadami sanitarnymi – napisano w oświadczeniu, które zostało opublikowane w sobotę przez Polską Agencję Prasową (PAP). Stowarzyszenie wystosowało apel do wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina. Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl Zdaniem Stowarzyszenia, szacunki przedsiębiorców i analizy, które są prowadzone na bieżąco wskazują, że ponowny start sezonu narciarskiego od 1 lutego pozwoli uniknąć wielu upadłości. Umożliwi także uniknięcie likwidacji znaczącej liczby miejsc pracy, mimo że szczyt sezonu narciarskiego już minął. „Każdy kolejny dzień zwłoki przyniesie zwolnienia i bankructwa, których po tym terminie nie będzie można już uniknąć” – zaznaczono. Wyciągi narciarskie zostały zamknięte 27 grudnia ub.r. z powodu obostrzeń sanitarnych. Wcześniejsze zapowiedzi rządu sugerowały, że stacje narciarskie ruszą ponownie od 18 stycznia. Wspomniane obostrzenia zostały jednak przedłużone do końca stycznia. Stowarzyszenie Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne zrzesza 90 stacji tego typu. Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl Przypomnijmy, że nowe badanie oceniające reakcje na COVID-19 na całym świecie wykazało, że zamknięcia gospodarek (tzw. lockdowny) stosowane na początku pandemii nie przyniosły znacznie większych korzyści w spowolnieniu rozprzestrzeniania się choroby niż dobrowolne środki, takie jak utrzymywanie dystansu społecznego lub ograniczenie podróży. Zobacz także: Sondaż: bardzo duży wzrost liczby osób deklarujących chęć zaszczepienia się przeciwko Covid-19 Wielu przedsiębiorców z Podhala, zrzeszonych w inicjatywie Góralskie Veto, m.in. kwaterodawcy i gestorzy stacji narciarskich, planuje po 17 stycznia otworzyć swoje działalności, bez względu na ewentualne dalsze obostrzenia. pap / forsal.pl / Kresy.pl

https://kresy.pl/wp-content/uploads/2021/01/Stok-narciarski-źr.-Wikimedia.jpg 888 1200 Mateusz Pławski https://kresy.pl/wp-content/uploads/2017/03/kresy_logo_header_vector_full.svg Mateusz Pławski 2021-01-16 12:24:23 2021-01-16 12:24:23 Stacje narciarskie apelują do rządu o otwarcie stoków: Każdy dzień zamknięcia to ok. 5 mln zł strat