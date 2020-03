Już ponad 2,3 tys. potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem w Polsce

Do 2311 wzrosła we wtorek liczba potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce. W ciągu ostatniej doby zmarły dwie osoby chore na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19.

Jak wynika z komunikatów podawanych na Twitterze przez ministerstwo zdrowia, we wtorek wykryto w Polsce kolejnych 256 przypadków infekcji koronawirusem. To najwyższy dobowy wzrost zachorowań od początku epidemii w liczbach bezwzględnych.

W południe MZ poinformowało, że w ciągu doby wykonano ponad 4,8 tys. testów na koronawirusa. Liczba przebadanych próbek od początku epidemii sięgnęła 51 419.

Obecnie liczba hospitalizowanych wynosi 1924. Kwarantanną objęto już prawie 172 tysiące osób a nadzorem epidemiologicznym prawie 51 tys. osób.

Dzisiaj poinformowano też o śmierci dwóch osób zarażonych koronawirusem. Był to 37-letni mężczyzna, który był hospitalizowany w Warszawie oraz 70-letnia kobieta hospitalizowana w Tychach. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych epidemii w naszym kraju sięgnęła 33.

Jak pisaliśmy, we wtorek premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie kolejnych obostrzeń w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce epidemii koronawirusa. W przestrzeni publicznej zaczyna obowiązywać wymóg utrzymania odległości co najmniej 2 metrów pomiędzy dwoma osobami. Z tego obostrzenia wyłączeni są jedynie rodzice dzieci wymagających opieki (do 13. roku życia) oraz osoby niepełnosprawne oraz nie mogące poruszać się samodzielnie, a także ich opiekunowie. Od 1 kwietnia osoby poniżej 18 roku życia mogą wychodzić z domu jedynie pod opieką osoby dorosłej. Ograniczony zostanie także dostęp do plaż, parków, bulwarów i miejsc rekreacyjnych. Nieczynne będą także wypożyczalnie miejskich rowerów. Zawieszona zostaje działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych oraz studiów tatuaży. Zmienione zostają także zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych, na targach, straganach i bazarkach. W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte. Z pewnymi wyjątkami przestają działać hotele i domy oferujące wynajem krótkoterminowy. Zmieniono również zasady kwarantanny domowej tak, by obowiązywała ona także domowników.

