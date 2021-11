Rząd reaguje na szybującą inflację. Będzie niższy VAT na ciepło

Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła odpowiednie rozporządzenia i projekty ustaw związane z tarczą antyinflacyjną – oświadczył premier Mateusz Morawiecki podczas wtorkowej konferencji prasowej. Zapowiedział obniżkę stawki VAT na ciepło. Morawiecki zadeklarował, że w razie utrzymywania się inflacji na podwyższonym poziomie możliwe jest przedłużenie działania tarczy antyinflacyjnej.

Przystąpiliśmy do realizacji założeń tarczy antyinflacyjnej – powiedział we wtorek premier, cytowany przez portal Interia. „Obniżamy stawkę VAT z 23 do 8 proc. na gaz ziemny. To duży koszt dla budżetu, ale ważna zmiana dla obywateli. Całkowicie znosimy akcyzę na energię elektryczną i obniżamy stawkę VAT z 23 do 8 proc.” – dodał.

Premier przypomniał, że nastąpi obniżenie ceny benzyny poprzez cięcie akcyzy i opłaty emisyjnej (do 0 na okres 5 miesięcy). „Nie zaliczamy paliw do podatku handlowego, co powoduje, że cena paliwa zostanie obniżona o kolejne kilkanaście groszy. Ceny paliwa spadną o 20-25 groszy” – powiedział. Tarcza przewiduje również dodatek odsłonowy, od 400 do 1100 zł w zależności od wielkości rodziny. Premier podkreślił, że ma on trafić do około 7 mln rodzin.

„Raz jeszcze obiecuję z tego miejsca, że jeżeli trzeba będzie, będziemy kontynuować nasze działania w II, III i kolejnych kwartałach przyszłego roku” – oświadczył Morawiecki.

„W kieszeniach obywateli zostanie więcej środków. Łącznie nasze działania to pakiet ok. 10 mld zł” – powiedział premier w czasie prezentacji założeń tarczy. „Jesteśmy przekonani, że nasz pakiet antyinflacyjny złagodzi te wielkie ryzyka, które występują. A one występują w ogromnej większości ze względu na czynniki zewnętrzne” – dodał. Podkreślił, że w razie konieczności tarcza może zostać rozbudowana.

Morawiecki zapowiedział obniżkę stawki VAT na ciepło. „Obniżamy VAT na ciepło sieciowe z 23 na 8 proc. Ponadto poszerzamy grupę odbiorców dodatku osłonowego. Jeżeli w II kw. 2022 r. inflacja nie będzie pokazywała istotnych tendencji malejących, to będziemy działać dalej” – powiedział. „Blisko 7 mln gospodarstw domowych otrzyma dodatek osłonowy” – dodał.

Premier podkreślił, że obniżki są dla obywateli, nie dla przedsiębiorców. „Dlatego podjęliśmy decyzję, aby poinformować obywateli, że te działania prowadzą do obniżki cen. Drodzy przedsiębiorcy nie wykorzystujcie tej sytuacji dla podwyższenia własnych marż. Po to obniżamy podatki, aby trafiły one do kieszeni obywateli” – powiedział. Podkreślił, że będzie to sprawdzane. „Poprzez odpowiednie instytucje rynkowe, które mają za zadanie sprawdzać uczciwość poszczególnych aktorów życia gospodarczego” – dodał. Zaznaczył, że „jest to jeden z najbardziej szczodrych pakietów w UE”.

Na tarczę antyinflacyjną składa się sześć elementów. Pierwszym jest obniżka cen paliw silnikowych od 20 grudnia – akcyza na poziomie minimum unijnego oraz 0 proc. od sprzedaży detalicznej paliw. Drugi polega na obniżce cen gazu (styczeń-marzec) – niższy VAT (8 proc,. zamiast 23 proc.). Trzeci – zero proc. akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych. Piąty polega na obniżkach cen energii elektrycznej (styczeń-marzec) – niższy VAT (5 proc. zamiast 23 proc.). Piąty – obniżki kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych – poprzez dodatek „tarczowy”. Ostatni – szósty – polega na oszczędnościach w administracji i budżecie.

Premier zaznaczył, że aktualnie większość krajów UE notuje rekordowe ceny. Podkreślił, że inflacja w Niemczech wynosi aktualnie około 6 proc.

Morawiecki dodał, że inflacja „przyszła do nas z Gazpromu, Rosji; z podwyższonych cen CO2 i cen surowców. Presja finansowa na skutek wpompowania w gospodarkę ok. 200 mld zł narasta. Nie udajemy, że nie da się nic zrobić”. „Kluczem jest to, aby dobrać narzędzia, by z jednej strony hamowały inflację, ale nie wzrost gospodarczy, z drugiej – żeby były pomocne. Tak jak ochroniliśmy gospodarkę w czasach gospodarczego kryzysu covid, tak ochronimy w czasie wysokich cen i spowalniania wzrostu gospodarczego na całym świecie. Dlatego tarcza antyinflacyjna dzisiaj zostaje jeszcze poszerzona”.

W listopadzie inflacja okazała się wyższa od prognozowanej – wzrosła do 7,7 proc. z 6,8 proc. w październiku – ogłosił we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, ze inflacja jest najwyższa od końca 2020 roku, gdy wynosiła 8,5 proc.

Przypomnijmy, że na początku listopada bieżącego roku wiceminister finansów Piotr Patkowski informował, że inflacja może sięgnąć nawet 8 proc. i to może nastąpić już w tym roku.

