Inflacja wzrosła w listopadzie do 7,7 proc. Jest najwyższa od końca 2000 roku

W listopadzie inflacja okazała się wyższa od prognozowanej – wzrosła do 7,7 proc. z 6,8 proc. w październiku – ogłosił we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, ze inflacja jest najwyższa od końca 2020 roku, gdy wynosiła 8,5 proc.

W połowie grudnia GUS ogłosił pełne dane o inflacji w listopadzie. Podany we wtorek szybki szacunek wskazuje, że ceny wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1 proc. Paliwa do prywatnych środków transportu były droższe aż o 36,6 proc. wobec listopada 2020 r. i o 2,2 proc. wobec października 2021 r. Nośniki energii zdrożały o 13,4 proc. rok do roku i o 2,7 proc. wobec października. Z kolei żywność i napoje bezalkoholowe były o 6,4 proc. droższe niż rok wcześniej i 1,3 proc. niż miesiąc wcześniej.

Przypomnijmy, że w czwartek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zaprezentował główne założenia tarczy antyinflacyjnej.

Pierwszy element tarczy inflacyjnej dotyczy obniżki cen paliw silnikowych. Od 20 grudnia zostanie wprowadzona czasowa obniżka wysokości akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE. Będzie ona obowiązywać do 20 maja 2022 roku. Ponadto, od nowego roku końca maja 2022 r. paliwa będą zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Premier zapowiedział też zwolnienie paliw z opłaty emisyjnej.

Od stycznia do marca 2022 roku rząd wprowadza też czasową obniżkę VAT z 23 do 8 procent na gaz ziemny dostarczany do gospodarstw domowych. Ponadto, zostaną one też zwolnione z akcyzy na energię elektryczną. Rząd zapowiedział też obniżenie na 3 miesiące, od 1 stycznia 2022 roku, VAT na prąd z 23 do 5 procent.

Elementem mającym złagodzić skutki rosnących cen artykułów spożywczych jest tzw. dodatek osłonowy. Polega on na wprowadzeniu dopłat w oparciu o kryterium dochodowe na osobę w gospodarstwie domowym. Jednoosobowe gospodarstwa domowe o dochodach do 2100 zł miesięcznie otrzymają dopłatę w wysokości 400 zł w skali roku. Kolejna grupa to gospodarstwa domowe złożone z co najmniej 2 osób o dochodach nieprzekraczających 1500 zł na osobę miesięcznie. W tej grupie, gospodarstwa 2-3 osobowe miałyby otrzymać 600 zł w skali roku, te złożone z 4-5 osób – 850 zł, a 6-osobowe i większe 1150 zł w skali roku. Dodatek ma być wypłacany w 2022 roku, w dwóch ratach. Rząd szacuje, że uprawnionych do jego uzyskania będzie 5,2 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Dodatkowo, premier zapowiedział też oszczędności w administracji i budżecie.

Przypomnijmy, że na początku listopada bieżącego roku wiceminister finansów Piotr Patkowski informował, że inflacja może sięgnąć 7-8 proc. i to może nastąpić już w tym roku.

W październiku br. inflacja CPI w Polsce wzrosła do 6,8 proc., ponownie powyżej oczekiwań analityków. Tak wysokiego poziomu wzrostu cen nie było w naszym kraju od ponad 20 lat.

