Morawiecki mówi, o ile spadły ceny na stacjach paliw

Tak jak obiecaliśmy – zrobiliśmy. Obniżamy VAT m.in. na paliwa, dzięki czemu w Polsce ceny spadły zgodnie z obietnicami. To dla rodziny kilkadziesiąt złotych mniejsze wydatki na jednym tankowaniu – oświadczył premier Mateusz Morawiecki we wtorek, podczas konferencji prasowej na jednej z warszawskich stacji Orlenu. Zwrócił uwagę, że ceny na stacjach przekraczały nawet 6 zł za litr. „Dzisiaj mamy 5,20-5,30 zł, czyli to 80-90 gr różnicy” – powiedział.

Od 1 lutego br. do 31 lipca obowiązują niższe stawki VAT m.in. na żywność, nawozy, gaz oraz paliwa. To element tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0. „Dla mnie to ważny instrument walki o portfele Polaków, ale także walki z inflacją, bo cena paliwa przekłada się na ceny transportu. Wierzę, że przez kolejne działania zwalczymy tę inflacyjną hydrę” – powiedział premier, cytowany przez portal Interia.

Szef rządu zwrócił uwagę, że wysoka inflacja to efekt m.in. wydatków związanych z zasilaniem gospodarki po pandemii Covid-19. „Ratując miejsca pracy płaciliśmy za postojowe, to spowodowało, że ta masa pieniądza wchodzi na rynek” – powiedział premier. Podkreślił, że wyższe ceny to efekt polityki Gazpromu, zaś „co najmniej połowa ceny energii to cena polityki klimatycznej UE”.

W konferencji uczestniczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. „Dzięki obniżeniu stawki VAT z 23 do 8 proc. mamy najniższe stawki w UE” – oświadczył. „Przez rynek hurtowy implementujemy te ceny i sądzę, że nasza konkurencja też zaimplementuje te ceny” – dodał. Wskazał, że po obniżce średnia cena litra benzyny to 5,19 zł, a oleju napędowego – 5,24 zł, a gazu LPG – 3,14 zł.

Wyraził opinię, że gdyby nie działania rządu związane z uszczelnieniem rynku paliwowego oraz działania PKN Orlen ” to cena litra wynosiłaby między 9 a 9,5 zł”.

Sejm odrzucił w środę poprawki Senatu do ustawy czasowo obniżającej VAT m.in. na żywność, nawozy i gaz. Tego samego dnia podpisał ją prezydent.

Przypomnijmy, że w poprzedni czwartek Sejm znowelizował ustawę o VAT obniżając czasowo stawki tego podatku na żywność, nawozy i paliwa oraz uchwalił ustawę o ochronie odbiorców gazu. To tzw. druga tarcza antyinflacyjna.

Zgodnie z zapowiedziami premiera Morawieckiego ustawa czasowo obniża do zera stawkę VAT na żywność i napoje (wcześniej w ramach tzw. pierwszej tarczy antyinflacyjnej obniżoną do 5 proc.), nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolną oraz gaz. Do 8 proc. spadnie stawka VAT na paliwa silnikowe, a do 5 proc. na energię cieplną. Nowelizacja przedłuża też czasową obniżkę stawki na energię elektryczną do 5 proc. Obniżone stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.

