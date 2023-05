Premier zapowiada szybki spadek inflacji

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w rozmowie telewizyjnej, że tempo inflacji jeszcze w bieżącym roku może spaść do poziomu jednocyfrowego.

Morawiecki wystąpił w programie telewizji Polsat News. W czasie rozmowy stwierdził, że już w “bliskim horyzoncie” dotrzega “pozytywne zjawiska gospodarcze” – przytoczył portal “Dziennika Gazety Prawnej”. Premier zapowiadział, że inflacja “spadać będzie bardzo szybko do jednocyfrowej inflacji, być może jeszcze w tym roku”.

Zapytany o horyzont czasowy, w którym spadek inflacji pozwoli już na boniżenie stóp procentowych szefo rządu określił “końcówkę tego roku, między wrześniem a grudniem”.

W związku z programową zapowiedzią podwyższenia świadczenia socjanego na dziecko z 500 do 800 zł Morawiecki kwestionował głosy, iż odbije się negatywnie na stanie finansów publicznych poprzez stymulację zadłużenia. “Czy jeżeli dług publiczny do PKB spada, a nie rośnie, to to znaczy, że on się wymyka spod kontroli? Być może ktoś tam czegoś nie dopatrzył, albo źle policzył, ale jak było 51 [proc. zadłużenie w stosunku do PKB] teraz 49, a w tym roku spadnie do 47 – rekordowo niski w porównaniu do ostatnich lat, to czy to jest wymknięcie się spod kontroli?” – pytał premier.

Morawiecki oskarżył swoich poprzedników z Platformy Obywatelskiej, że będąc u władzy dopuścili właśnie do wymknięcia się zadłużenia publicznego spod kontroli “i dlatego Platforma musiała zabrać z OFE 155 mld zł, ówczesne 9 proc. PKB.”

Szef rządu nie obawiał się wpływu podwyżki najbardziej masowego świadczenia socjalnego na poziom informacji – “przeprowadzamy to w bardzo konkretnym momencie czasowym. Nie teraz, kiedy jest to jeszcze cały czas dokuczliwa inflacja, bardzo wysoka, tylko w momencie, kiedy projekcja inflacji, analizy inflacyjne, które docierają do nas, pokazują bardzo mocny spadek inflacji, nawet być może do poziomu jednocyfrowej już w czwartym kwartale tego roku”.

Podczas niedzielnej konwencji “Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości” Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyższenie dotychczasowego świadczenia 500+ o 300 zł, wprowadzenie bezpłatności za używanie wszystkich autostrad oraz bezpłatność leków dla osób w wieku powyzę 65 lat oraz dla dzieci i młodzieży do 18 lat.

gazetaprawna.pl/kresy.pl