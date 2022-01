Prezydent podpisał ustawę obniżającą VAT na żywność, nawozy i gaz od 1 lutego

Sejm odrzucił w środę poprawki Senatu do ustawy czasowo obniżającej VAT m.in. na żywność, nawozy i gaz. Tego samego dnia podpisał ją prezydent.

Przypomnijmy, że w poprzedni czwartek Sejm znowelizował ustawę o VAT obniżając czasowo stawki tego podatku na żywność, nawozy i paliwa oraz uchwalił ustawę o ochronie odbiorców gazu. To tzw. druga tarcza antyinflacyjna.

Zgodnie z zapowiedziami premiera Morawieckiego ustawa czasowo obniża do zera stawkę VAT na żywność i napoje (wcześniej w ramach tzw. pierwszej tarczy antyinflacyjnej obniżoną do 5 proc.), nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolną oraz gaz. Do 8 proc. spadnie stawka VAT na paliwa silnikowe, a do 5 proc. na energię cieplną. Nowelizacja przedłuża też czasową obniżkę stawki na energię elektryczną do 5 proc. Obniżone stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.

Według RMF FM, redukcja stawek VAT w znacznej części może być niezgoda z unijnym prawem. Dotyczy to obniżki do zera na nawozy sztuczne , niezgodnej zarówno z z obecną, jak i przyszłą unijną dyrektywą, na która miesiąc temu zgodziła się także Polska.

Sejm w środę głosował nad siedmioma poprawkami Senatu do ustawy czasowo obniżającej VAT. Podczas głosowania posłowie odrzucili wszystkie poprawki bezwzględną większością głosów. Ustawę następnie tego samego dnia podpisał prezydent Andrzej Duda.

Poprawki zaproponowane przez Senat rozszerzały katalog towarów z obniżonym do 8 proc. VAT o węgiel i koks, oleje napędowe używane do celów opałowych, oleje opałowe, pozostałe paliwa opałowe oraz gaz LPG wykorzystywany do celów opałowych. Senat chciał też zlikwidowania obowiązku zamieszczania przez sprzedawców towarów z obniżonym ustawą VAT-em czytelnej informacji przy kasie, że obniżona stawka VAT obowiązuje od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.

Na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych posłowie opozycji wskazywali m.in. na to, że przepisy w wersji przyjętej przez Sejm dyskryminują osoby, które nie mają przyłączy do sieci gazowej.

Łączny spadek dochodów budżetu państwa oszacowano na ok. 11,6 mld zł, z czego obniżenie VAT na żywność i napoje ma się przełożyć na spadek o ok. 2,92 mld zł, w przypadku paliw ma on wynieść ok. 3,11 mld zł, spadek VAT na nawozy to negatywny skutek dla budżetu na poziomie 0,52 mld zł, na gaz – ok. 2,09 mld zł, na energię elektryczną to ok. 2,30 mld zł, a na energię cieplną – ok. 0,67 mld zł.

