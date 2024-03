Rz: Gruzini popełniają najwięcej przestępstw ze wszystkich obcokrajowców w Polsce

W 2023 roku przestępstw dopuściło się 10 proc. spośród ogółu przebywających w Polsce legalnie obywateli Gruzji – pisze „Rzeczpospolita”, powołując się na dane Komendy Głównej Policji. To przede wszystkim kradzieże i jazda w stanie nietrzeźwym. Gazeta pisze, że to efekt znacznego ułatwienia Gruzinom przyjazdu do Polski.

Opisując problem przestępczości z udziałem żyjących w Polsce obywateli Gruzji, „Rzeczpospolita” przytacza jako przykład sprawę 31-letniego Gruzina, który na masową skalę fałszował dokumenty, w tym prawa jazdy i paszporty, dla kierowców-cudzoziemców świadczących usługi przewozu na aplikację. Do sądu trafił akt oskarżenia, postawiono mu 400 zarzutów. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Mężczyzna został skazany na prawie półtora roku więzienia. Gazeta zaznacza na tym przykładzie, że „weryfikacja kierowców, którzy świadczą publiczne usługi przewozowe, nadal jest nieskuteczna”.

„Rz” zwraca uwagę, że skazany Gruzin skorzystał, podobnie jak wielu innych jego rodaków, z wprowadzonych przed trzema laty ułatwień. Obywatele Gruzji mogą wjeżdżać do Polski bez wizy, na paszport biometryczny (mężczyzna przyleciał do Polski w sierpniu 2021 r., od sierpnia ub. roku przebywał tu nielegalnie).

„Ta historia pokazuje, jak drastycznie są nadużywane ułatwienia wjazdowe, które stworzono, by przyciągać cudzoziemskich pracowników” – pisze „Rzeczpospolita”.

Gazeta przytacza też dane Komendy Głównej Policji. Wynika z nich, że w 2023 roku 2714 obywateli Gruzji popełniło w Polsce przestępstwa. Według Urzędu do spraw Cudzoziemców, legalnie przebywa u nas 27 tys. Gruzinów. To oznacza, że statystycznie co dziesiąty z nich popełnił jakieś przestępstwo, a mowa tu tylko o ubiegłym roku.

„Odsetek dopuszczających się przestępstw bije na głowę masowo przybywających do nas Ukraińców czy Białorusinów” – podkreśla gazeta. „Stosunkowo nieduża grupa obywateli Gruzji odpowiada za co szóste cudzoziemskie przestępstwo popełnione w 2023 r. w Polsce”.

123 imigrantów z Gruzji złamało sądowe zakazy np. prowadzenia pojazdów – rok wcześniej było 70 takich przypadków. 87 Gruzinów złapano na podrabianiu dokumentów. Obywatele gruzińscy najczęściej w 2023 roku odpowiadali za kradzieże (1111 osób), jazdę w stanie nietrzeźwym (410) i za różnego rodzaju przestępstwa narkotykowe (361), a także za włamania (135).

Policja przyznaje, że gruzińskie szajki dokonują rozbojów, napadów np. na kantory. W ubiegłym roku takie grupy popełniły 40 rozbojów i kradzieży rozbójniczych. Ponadto, obywatele Gruzji popełnili 8 zabójstwa (w 2022 roku – 3), 12 gwałtów (rok wcześniej – 7). Spowodowali 33 wypadki, czyli o 12 więcej niż w 2022 r. Dodajmy, że w Warszawie „zasłynęli” kradzieżami „na kolec”. Polega ona na obserwowaniu osób biorących gotówkę np. z kantorów, którym następnie przebijają oponę w aucie i kradną pieniądze.

Według danych z KGP, w 2023 roku przestępstwa w Polsce popełniło łącznie 17 278 przybyszów z zagranicy. To wzrost o 2,4 tys. w stosunku do 2022 roku, a zarazem pięć razy więcej niż dekadę temu. Statystyki pokazują, że przestępstw najczęściej dopuszczali się Ukraińcy (ponad 50 proc. obcokrajowców z zarzutami), a dalej Gruzini (ponad 2,7 tys.) i Białorusini (ponad tysiąc osób).

