Gruzin jechał po pijanemu autem, kradł i niszczył mienie. Zostanie deportowany

Policjanci zatrzymali kolejnego Gruzina, który jechał po pijanemu autem, kradł i niszczył mienie. Czeka go deportacja i zakaz wjazdu na terytorium Polski.

Poznańska policja poinformowała o sprawie we wtorek. “Na początku marca br. policjanci z Tarnowa Podgórnego odebrali zgłoszenie od świadka, który zauważył pojazd, poruszający się drogą w sposób nieprawidłowy i niestabilny. Zgłaszający umiejętnie zajechał mu drogę, doprowadził do zatrzymania auta i nie pozwolił kierującemu na kontynuowanie jazdy. Następnie zadzwonił na policję” – podano w komunikacie.

Jak czytamy, w trakcie rozmowy z zatrzymanym kierowcą mundurowi wyczuli od mężczyzny silną woń alkoholu z ust. “Badanie alkomatem potwierdziło podejrzenie policjantów i wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. Jego nieodpowiedzialna podróż wówczas się zakończyła. 42-letni obywatel Gruzji usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości” – podkreśla policja.

Okazało się, że nie były to pierwsze przewinienia obcokrajowca na terenie naszego kraj. Ustalenia śledczych pokazały, że był już wcześniej notowany i zatrzymany przez policjantów w związku uszkodzeniem mienia oraz kradzieżami.

Przeczytaj: Gruzin fałszował dokumenty. Usłyszał 400 zarzutów

Policjanci wystąpili do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej go, do powrotu do swojego kraju. 5 marca br. 42-latek został przekazany strażnikom granicznym i pod ich eskortą trafił do Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Stamtąd mężczyzna powróci do swojego kraju.

Wobec obcokrajowca orzeczony został także zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen przez okres 5 lat.

Zobacz także: Piętnastu Gruzinów deportowanych z Polski

poznan.policja.gov.pl / Kresy.pl