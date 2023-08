Naklejki zachęcające do wstąpienia do Grupy Wagnera w Krakowie. „Policja bada sprawę”

Policja bada sprawę kartek, które pojawiły się w Krakowie i zachęcają do wstąpienia do najemników z Grupy Wagnera.

W tym tygodniu w Krakowie pojawiły się naklejane kartki promujące tzw. Grupę Wagnera. Są to druki w formacie A5 z napisem: „We are here. Join us” (pol. Jesteśmy tutaj. Dołącz do nas). Poniżej znajduje się grafika z symboliką rosyjskich najemników, a niżej kod QR.

Według dostępnych informacji, tego rodzaju kartki pojawiły się w kilku miejscach w Krakowie.

Katarzyna Cisło z zespołu prasowego małopolskiej policji potwierdza, że służby znają sprawę. Wiadomo, że takie kartki przyklejone były m.in. na murach i filarach wiaduktu (w okolicach Muzeum AK i Dworca PKP Kraków Główny). Z kolei kod QR przekierowuje do strony dotyczącej „wagnerowców”.

„Policja bada sprawę, aby dotrzeć do ludzi za to odpowiedzialnych. Zostały wykonane m.in. oględziny, sprawdzany jest monitoring z rejonów, gdzie pojawiły się te kartki” – zaznaczyła Cisło, cytowana przez serwis RMF FM.

Z informacji udostępnionych przez proukraińskiego krakowskiego radnego, Łukasza Wantucha, tego rodzaju naklejki pojawiły się też w innych miastach w Polsce. Nie sprecyzowano, o które miasta chodzi.

Rmf24.pl / Facebook / Kresy.p