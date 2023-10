Media: Mężczyzna wszedł na pomnik smoleński i grozi wysadzeniem się

Warszawa policja podała w sobotę przed południem, że okolice Placu Piłsudskiego zostały wyłączone dla ruchu. Na pomnik smoleński wszedł mężczyzna. Nieoficjalne informacje wskazują, że grozi wysadzeniem się.

Komenda Stołeczna Policji podała w sobotę przed południem, że okolice Placu Piłsudskiego zostały wyłączone dla ruchu. Wskazano, że chodzi o względy bezpieczeństwa, a na miejscu pracują funkcjonariusze.

Rzecznik KSP, podinsp. Sylwester Marczak potwierdził, że obowiązuje całkowity zakaz zbliżania się do placu Piłsudskiego i terenu przyległego. Jak dodał, ustalane są zamiary mężczyzny, który wszedł na Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku.

O zdarzeniu poinformowała także na platformie X korespondentka BBC we wschodniej Europie Sarah Rainsford. Opublikowała zdjęcie mężczyzny stojącego na pomniku smoleńskim. Jak podała, mężczyzna twierdzi, że ma bombę. “Przyczyny są niejasne. Wszystkie ulice w okolicy zostały zablokowane” – napisała.

Major police deployment in central Warsaw with reports that this man is claiming he has a bomb. Reasons unclear. Streets around are all blocked off. pic.twitter.com/HzyzRcXElN

