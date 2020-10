Starcie Azerów i Ormian po demonstracji w Katowicach. Interweniowała policja [+VIDEO]

Demonstracja Azerów w związku w konfliktem armeńsko-azerbejdżańskim w Katowicach zakończyła się konfrontacją przedstawicieli skonfliktowanych stron. Policjanci nie dopuścili do eskalacji. Zatrzymanych zostało dwóch obcokrajowców.

W czwartek późnym popołudniem w Katowicach członkowie społeczności azerbejdżańskiej w Polsce zorganizowali demonstrację poparcia dla działań Azerbejdżanu i przeciwko działaniom Armenii w związku z konfliktem w Górskim Karabachu. Około godziny 17:00 zebrali się na katowickim Rynku. Azerowie przynieśli m.in. swoje flagi narodowe i duży transparent z napisem w języku angielskim „Karabach dla Azerbejdżanu”. Zapalili też znicze, pokazywali zdjęcia rannych dzieci, a niektórzy trzymali tabliczki z napisami w języku polskim, m.in. „Jestem przeciwko zabijaniu ludności cywilnej”, „Azerbejdżan chce pokoju”.

W rozmowie z serwisem katowice24.info uczestnicy demonstracji twierdzili, że „Ormianie prowadzą nielegalne naloty rakietowe na azerskie miasta”, położone nawet 70 km od linii frontu. Azerskie zgromadzenie było legalne, uczestniczyło w nim, jak podaje katowicka policja, 25 osób.

Demonstracja zakończyła się po godzinie 18:00. Tuż po tym, na miejscu, koło galerii Skarbek, pojawiła się 10-osobowa grupa Ormian, którzy ruszyli w kierunku Azerów. Mieli im również towarzyszyć Polacy. Doszło do ostrej wymiany zdań, później przepychanek, a następnie bijatyki. Według niektórych relacji użyto butelek, a także rozpylacza gazu. Słychać było okrzyki w języku azerskim „zatrzymań armeńską agresję!”.

Na miejsce szybko przyjechało kilkanaście radiowozów, a funkcjonariusze rozdzielili obie strony. Wszyscy zostali odeskortowani przez policjantów na ul. Stawową, gdzie policja przystąpiła do wylegitymowania obu grup, w tym obywateli Azerbejdżanu i Armenii.

„Po zakończeniu legalnego zgromadzenia, kiedy uczestnicy mieli się rozejść, od strony Spodka doszła druga grupa osób. Doszło pomiędzy nimi do konfrontacji” – poinformowała cytowana przez katowice24.info mł. asp. Agnieszka Żyłka, oficer prasowy KMP Katowice. W rozmowie z „Super Expressu”, w awanturze uczestniczyło około 40 osób. Zaznaczyła, że policjanci „prowadzili działania niemal do bladego świtu”, ponieważ „trzeba było wylegitymować wszystkich uczestników tego zdarzenia”.

