Działania białoruskich służb na granicy. Straż Graniczna publikuje nagranie

Opolscy policjanci rozpracowali grupę Gruzinów, podejrzanych o włamania do samochodów. Zatrzymani mieli posługiwać się urządzeniem do kopiowania sygnałów z kluczyków samochodowych.

Policja poinformowała o sprawie w piątkowym komunikacie. "Na początku lutego, policjanci z Komisariatu I Policji w Opolu otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży z włamaniem do samochodu osobowego. Do tej sytuacji doszło na terenie parkingu przy galerii handlowej w Opolu. Sprawą zajęli się kryminalni. Wiedzieli, że takich zdarzeń mogło być więcej. Wszystkie miały wspólny mianownik – miejsca ich popełniania i sposób, w jaki sprawcy dostali się do wnętrza pojazdów. Policjanci podejrzewali, że do czynienia mają ze zorganizowaną grupą. Jak ustalili funkcjonariusze, sprawcy posługiwali się sprzętem służącym do przechwytywania sygnału z kluczyka. Dzięki temu bezinwazyjnie otwierali samochody" - czytamy.

Po zebraniu materiału dowodowego policjanci ustalili miejsce zamieszkania podejrzewanych. "9 marca, o godzinie 6 rano, zapukali do drzwi ich mieszkania. Zdziwieni mężczyźni nie spodziewali się policji. Podczas przeszukania kryminalni potwierdzili swoje przypuszczenia. Znaleźli urządzenie służące do przechwytywania sygnału z kluczyka. Na miejscu mundurowi zatrzymali 32 i 36-letniego obywatela Gruzji" - informuje policja.