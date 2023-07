Rusza Program Odbudowy Zabytków. Morawiecki: wybrano 4,7 tys. projektów

Premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Glińskim ogłosili wyniki naboru wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie uzyska 4,7 tys. projektów.

Celem programu jest m.in. to, by „lokalne zabytki stały się magnesem na turystów”. „W ilu wioskach, małych miasteczkach, większych trochę miastach kryją się perły z polskiej przeszłości, które niszczały. Serce boli, jak niszczeją, tracą swoją wartość, jak nikną w oczach. Pokazaliśmy przez lata naszych rządów, co to jest troska o zabytki” – stwierdził Mateusz Morawiecki.

„Powiem tylko, że ten program składający się z tego, co dzisiaj zatwierdzamy – ponad 2,5 mld zł – i kolejnego, który wynosił ok. 800 mln do miliarda złotych – to program absolutnie bez precedensu. (…) Trzeba powiedzieć, że to wysiłek na miarę odbudowy starówek kilku miast razem. Co roku prócz tego przeznaczamy trzy razy więcej środków z naszych regularnych programów pod pieczą premiera Glińskiego” – mówił premier.

Minister Piotr Gliński podkreślił, że „w zabytkach zaklęta jest pamięć i tradycja, zabytki emanują pięknem, a pamięć i piękno budują wspólnotę, budują naszą wspaniałą ojczyznę”. Jak zaznaczył, dzięki temu, iż polski budżet jest uszczelniony można na kulturę wydawać znacznie więcej środków niż kiedyś. „Nasz budżet to jest ponad 100 proc. więcej niż za naszych poprzedników” – powiedział szef MKiDN.

„W ciągu kilku tygodni będzie zdecydowany drugi etap. Będzie ponad 3 mld zł w trzy lata na polskie zabytki. Zupełnie przełomowa informacja i przełomowe działanie” – przekazał Piotr Gliński.

Minister poinformował także, że w Sejmie złożony jest już projekt ustawy o Narodowej Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa. „Bo my musimy rewitalizować polskie miasta, zabytki na polskich wsiach, bo wciąż to wszystko nie jest zrobione” – wskazał Gliński.

Ogółem do programu wpłynęło ponad 20 tys. projektów na sumę ponad 11 mld zł. Jak poinformował premier, „każda gmina otrzymuje możliwość realizacji ok. dwóch projektów”.

W marcu ub. roku opublikowane zostały wyniki kontroli NIK, z których wynikało, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz skontrolowani konserwatorzy zabytków źle wykonywali swoje ustawowe obowiązki. Budżetu państwa – wbrew założeniom – nie wsparły środki Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków. Jego coroczne wpływy stanowiły niespełna 5% zakładanych, a nakłady finansowe na ochronę zabytków były niewystarczające.

Kresy.pl / polskieradio24.pl