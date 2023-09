Rząd przedłużył zakaz importu ukraińskiego zboża

Rząd Mateusza Morawieckiego przyjął we wtorek uchwałę, zgodnie z którą zakaz na sprowadzanie ukraińskiego zboża na rynek polski zostanie wydłużony jednostronnie.

Informację taką podał portal Business Insider. Przytacza on wpis premiera Mateusza Morawieckiego na platformie X. “Nie zgadzamy się na narzucanie przez unijnych biurokratów nam swoich rządów. Dobro Polski jest dla nas najważniejsze.” – zaznaczył polski premier.

Jak podkreślił szef rządu – “niezależnie od decyzji UE my to embargo przedłużymy”. Tym samym szef rządu opowiedział się za rekomendacją ministra rolnictwa Roberta Telusa, który jeszcze we wtorek rano radził o zablokowanie importu ukraińskiego zboża na polski rynek. Jednocześnie podkreślił, że Polska dalej będzie prowadzić jego tranzyt na rynek państw trzecich – “Tranzyt rośnie i pomagamy w tranzycie ukraińskiego zboża, żeby jechało do Afryki, bo ono jest potrzebne w tamtych krajach, gdzie brakuje zboża.”

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Polski, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską w maju. Ukraińskie produkty spożywcze, które miały być tranzytowane przez te graniczące z Ukrainą państwa w celu stabilizowania podaży i cen na globalnym Południu w efekcie doprowadziły do destabilizacji rynków tych państw.

Zakaz miał pierwotnie obowiązywać do 5 czerwca, jednak w związku z dalszymi problemami rolników w pięciu państwach został przedłużony przez Komisję Europejską do 15 września. Od tygodni zapowiada ona jednak, że kolejnego przedłużenia nie będzie. Aktywnie do uchylenia blokady wzywają rządzący Ukrainą w tym sam prezydent tego państwa Wołodymyr Zełenski.

businessinsider.com.pl/kresy.pl