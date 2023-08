„Kategorycznie niedopuszczalne”. Ukraina krytykuje stanowisko Polski i czterech innych krajów ws. ukraińskiego zboża

MSZ Ukrainy oświadczyło, że postulat Polski, Węgier i trzech innych krajów, by przedłużyć zakaz importu zboża z Ukrainy do końca roku, jest „kategorycznie niedopuszczalny”. Kijów apeluje do UE, by wypracować zrównoważone rozwiązanie.

Jak pisaliśmy, w piątek ministrowie rolnictwa Bułgarii, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier potwierdzili podczas telekonferencji konieczności przedłużenia, po 15 września br., zakazu importu zboża z Ukrainy do końca roku.

W sobotę stanowisko Polski i czterech innych państw oficjalnie skomentowały władze Ukrainy. W komunikacie ukraińskiego MSZ czytamy, że Ukraina zwróciła uwagę na wypowiedź polskiego ministra i zapowiedź, że pięć państw popiera przedłużenie embarga na ukraińskie zboże do końca br. Kijów oświadczył, że to „kategorycznie niedopuszczalne” oraz sprzeczne z umową stowarzyszeniową Ukraina-UE.

„Uważamy za kategorycznie niedopuszczalne kontynuowanie ograniczeń handlowych na import produktów rolnych Ukrainy po tym, jak 15 września wygaśnie zakaz Komisji Europejskiej. Również zamiary dodania innych kategorii ukraińskich produktów do listy towarów zabronionych w zakresie importu wywołują całkowite niezrozumienie” – oświadcza MSZ Ukrainy.

„Takie jednostronne ograniczenia nie odpowiadają duchowi i literze Układu Stowarzyszeniowego między Ukrainą a UE oraz zasadom i normom Jednolitego Rynku UE” – dodaje strona ukraińska.

Kijów apeluje zarazem do Brukseli i państw członkowskich UE, „z których część otrzymała zwiększone finansowanie stosownych sektorów z budżetu europejskiego”, by wypracowały „wyważone rozwiązanie” w oparciu i prawo unijne i umowę stowarzyszeniową.

„Tylko w duchu solidarności możemy stawić czoła wyzwaniom, jakie stwarza rosyjska agresja na Ukrainę i wzmocnić Jednolity Rynek UE” – twierdzi ukraińskie ministerstwo spraw zagranicznych.

Dodajmy, że szefowie resortów rolnictwa Bułgarii, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier przyjęli również wspólny postulat skierowania przez Komisję Europejską środków na budowę infrastruktury, która pomoże w transporcie zboża z Ukrainy. Uzgodniono ponadto, że lista produktów rolnych z Ukrainy, które nie mogą trafić na rynek tych pięciu krajów, powinna być elastyczna. Ministrowie wyrazili poparcie dla pomysłu uruchomienia unijnych dopłat do tranzytu zboża z Ukrainy i zaproponowali, aby były to dopłaty progresywne.

Jak informowaliśmy, szef sztabu premiera Węgier, Gergely Gulyas powiedział w czwartek, że Węgry chcą, aby Unia Europejska przedłużyła zakaz importu i sprzedaży zboża z Ukrainy w pięciu graniczących z nią państwach członkowskich. Obecne embargo kończy się za trzy tygodnie, 15 września.

Również polski rząd zdecydowanie zapowiada, że nie zniesie zakazu importu ukraińskiego ziarna do Polski, nawet jeśli UE nie zgodzi się na przedłużenie embargo.

Obecne ograniczenia dotyczą jeszcze Bułgarii, Rumunii i Słowacji. Dodajmy, że przez ich terytorium, podobnie jak w przypadku Polski i Węgier, dozwolony jest tranzyt zboża z Ukrainy do innych krajów.

Mfa.gov.ua / Kresy.pl