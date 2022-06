„Mitręga po stronie księgowej” – Morawiecki krytykuje Polski Ład

Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że źle ocenia funkcjonowanie rozwiązań Polskiego Ładu, które – jego zdaniem – stały się „mitręgą” dla księgowych. Wyraził jednak opinię, że w Polskim Ładzie są także dobre rozwiązania, jak podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł.

Szef rządu udzielił wywiadu dla podcastu „Przygody Przedsiębiorców”. Morawiecki został poproszony m.in. o ocenę funkcjonowania Polskiego Ładu. „Źle oceniam, ponieważ pewne kwestie nie zostały we właściwy sposób ocenione. Przede wszystkim (to) mitręga po stronie księgowej. Księgowi, przedsiębiorcy, wszyscy, którzy muszą rozliczać podatki: swoje pracowników, mają prawo do prostoty, do uproszczenia tego systemu i to jest dzieło, które jest przed nami” – odpowiedział premier, cytowany w niedzielę przez portal RMF 24.

Morawiecki wyraził opinię, że zmiany w ramach Polskiego Ładu „nie zostały w odpowiedni sposób zorganizowane”. „Przy wielkich zmianach, wielkich projektach, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Tak się niestety stało” – powiedział.

Dodał jednak, że w Polskim Ładzie są także dobre rozwiązania, jak podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł. „Wdrożyliśmy jedną z najwyższych kwot wolnych od podatku – do 30 tysięcy złotych” – zaznaczył.

Szef rządu skrytykował poprzedników, mówiąc że „podnieśli kwotę od podatku o 2 złote”. „My podnieśliśmy nie o 2 złote, tylko do poziomu 30 tysięcy złotych” – dodał.

Premier zwrócił uwagę, że od 1 lipca bieżącego roku wejdą w życie kolejne rozwiązania podatkowe, które zakładają obniżkę stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. „Podniesiony (zostanie też) pierwszy raz od kilkunastu lat drugi próg podatkowy do 120 tysięcy złotych. To są te mechanizmy, które mają budować polską klasę średnią” – powiedział.

Przypomnijmy, że w lutym br. Jan Sarnowski (bezpośrednio odpowiedzialny za zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu) został odwołany ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Jak informowaliśmy wcześniej, także minister finansów Tadeusz Kościński zapłacił stanowiskiem za niedociągnięcia Polskiego Ładu.

Polski Ład to szeroki program ogłoszony przez obóz rządzący jeszcze w maju zeszłego roku. Jego kluczowym elementem miała być reforma podatkowa obniżająca PIT dla osób mniej zarabiających. Tymczasem w praktyce wkrótce po jej wdrożeniu znaczne grupy obywateli poniosły wyższe koszty zaliczek podatkowych. Reforma ta spotkała się z krytyką samych urzędników skarbowych.

rmf24.pl / Kresy.pl.