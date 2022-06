ISW: Rosjanie prowadzą operacje „pod fałszywą flagą” na terenach okupowamych

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) twierdzi w opublikowanym w niedzielę raporcie, że Rosjanie prawdopodobnie prowadzą na okupowanych terenach ataki artyleryjskie „pod fałszywą flagą”.

ISW – amerykański Instytut Studiów nad Wojną twierdzi w opublikowanym w niedzielę raporcie, że Rosjanie prawdopodobnie prowadzą na okupowanych terenach ataki artyleryjskie „pod fałszywą flagą”.

„Siły rosyjskie prawdopodobnie stosują ataki artyleryjskie pod fałszywą flagą na infrastrukturę na terenach należących do Rosji w obwodzie donieckim, aby odwieść nastroje proukraińskie i zachęcić do mobilizacji sił zastępczych. Konta na Twitterze o otwartym kodzie źródłowym potwierdziły wcześniejsze oceny ISW, że ataki artyleryjskie na Donieck zostały prawdopodobnie przeprowadzone z terytorium zajętego przez Rosję, odrzucając oskarżenia rosyjskich władz, które obwiniały o te ataki wojska ukraińskie. Takie ataki pod fałszywą flagą są prawdopodobnie robione są przez władze rosyjskie w celu wywołania wrogości wobec ukraińskiego wojska” – czytamy.

The UK Ministry of Defense assesses that the #Kremlin’s continued framing of its invasion of #Ukraine as a “special military operation” rather than a war is actively hindering #Russian force generation capabilities.

Read the latest: https://t.co/g76fQLkk4k pic.twitter.com/CCjjFT7nZ8

— ISW (@TheStudyofWar) June 19, 2022