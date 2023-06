Rosyjskie okręty w pobliżu Tajwanu. Poderwano samoloty wojskowe

W najbliższych dniach złożymy skargę do TSUE ws. odpadów, które trafiły do Polski z Niemiec - oświadczyła w środę minister klimatu Anna Moskwa. Jak dodała, resort przygotowuje szereg skarg do Trybunału, m.in. ws. zakazu rejestracji nowych aut spalinowych.

Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba zapowiedział w maju przygotowanie i złożenie wniosku do TSUE. Chodzi o skargę na Niemcy, która będzie dotyczyć uchylania się Niemiec od uprzątnięcia 35 tys. ton odpadów, które trafiły do Polski. "Wydaliśmy dwa postępowania w polskich sądach, Niemcy są w trakcie odbierania swoich śmieci, ale mamy też sprawy, gdzie nie możemy się porozumieć w żaden sposób" - oświadczyła w środę minister klimatu Anna Moskwa, cytowana przez portal WNP.

"Strona niemiecka nie przyjmuje żadnych argumentów. Kiedy rozmawiam z niemiecką minister, informuje mnie, że są to kompetencje landowe. Nie pozostaje nam nic innego, jak pójść do TSUE. Przygotowujemy skargę łącznie na wszystkie niezałatwione tematy ze środowiskowymi, ekologicznymi Niemcami, tak by wymusić odpowiedzialność, bo nie ma żadnych wątpliwości, że są składowiska w Polsce, które należą do Niemców" - powiedziała minister. Jak dodała, są to składowiska sprzed wprowadzenia systemu SENT.