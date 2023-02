Rosyjskie samoloty zbliżyły się do granicy z Polską. Poderwano myśliwce NATO

Przy granicy z Polską pojawiły się trzy rosyjskie samoloty. W odpowiedzi poderwano holenderskie myśliwce F-35 – poinformował holenderski resort obrony w poniedziałek.

Dwa holenderskie F-35 zostały poderwane przy granicy Polski. „Nieznane wówczas samoloty zbliżyły się do obszaru strefy identyfikacji powietrznej NATO przy granicy z Kaliningradem” – podał holenderski resort obrony, cytowany przez agencję Reuters. „Po identyfikacji okazało się, że były to trzy samoloty: rosyjski Ił-20M Coot-A eskortowany przez dwa myśliwce SU-27 Flanker. Holenderskie F-35 eskortowały formację z daleka i przekazały eskortę partnerom z NATO” – dodano.

Rosyjskie samoloty były następnie śledzone nad Bałtykiem przez Erofightery niemieckiego Luftwaffe. Podkreślono, że rosyjskie samoloty leciały bez transpordera i planu lotu.

Today our Eurofighters went up at #VAPB and reconnoitered 1 🇷🇺 IL-20-Coot-A and 2 🇷🇺 SU-27-Flanker in international airspace over the Baltic Sea. All 3 aircraft were en route with no transponder signal and no flight plan. #WeareNATO @GermanyNATO @NATO_AIRCOM pic.twitter.com/R0YOGA4F2j

— Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) February 13, 2023