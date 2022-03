Rosja znacjonalizuje McDonalda? Putin ostrzega [+VIDEO]

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że jego rząd znajdzie „prawnie uzasadnione” sposoby przejęcia międzynarodowych firm działających w Rosji, które zdecydowały się zamknąć swoje zakłady w tym kraju z powodu inwazji na Ukrainę – poinformował w czwartek portal Financial Times.

Wiele zachodnich marek, w tym McDonald’s, zawiesiło lub wstrzymało działalność w Rosji w ostatnich dniach w ramach fali surowych sankcji nałożonych na ten kraj. „Jeśli chodzi o tych, którzy planują zamknąć swoje zakłady produkcyjne, musimy działać zdecydowanie” – powiedział w czwartek Putin podczas spotkania wideo z członkami swojego rządu. „W żadnym wypadku nie możemy dopuścić do jakichkolwiek szkód dla lokalnych rosyjskich dostawców”.

„Jeśli to jest to konieczne . . . wprowadzić zewnętrzne zarządzanie, a następnie przekazać te przedsiębiorstwa tym, którzy faktycznie chcą pracować” – powiedział Putin. „Jest na to wystarczająco dużo instrumentów prawnych i rynkowych. Nie ma potrzeby podejmowania jakichkolwiek arbitralnych działań; znajdziemy prawne rozwiązania tych pytań”.

Doradził rządowi, aby zapewnił ochronę praw tych zagranicznych inwestorów, którzy zdecydowali się pozostać i pracować w Rosji. Putin przyznał, że sankcje wywarły wpływ na Rosję, ale powiedział, że gospodarka z czasem się przystosuje. Powiedział też, że sankcje i tak zostałyby wprowadzone, niezależnie od wojny na Ukrainie.

W podobnym tonie wypowiedział się przewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Wiaczesław Wołodin, „McDonald’s mówi, że zamykają restauracje? No i dobrze, niech zamykają. Ale jutro zamiast McDonalda powinien być tam już „U wujka Wani” – mówił.