Media: Kolejny rosyjski okręt trafiony pociskiem „Neptun”

Według ukraińskich mediów rosyjski okręt wojenny Admirał Makarow operujący na Morzu Czarnym miał zostać trafiony przez ukraiński pocisk manewrujący Neptun.

Agencja informacyjna Unian poinformowała w piątek, że ​​okręt znajdował się w pobliżu Wyspy Węży. Nie było natychmiastowego potwierdzenia uderzenia przez Siły Zbrojne Ukrainy ani Federację Rosyjską.

Ukraiński parlamentarzysta Ołeksij Honczarenko w oświadczeniu internetowym twierdził, że zaatakowanym okrętem był admirał Makarow, od ponad miesiąca operował na zachodznie Morza Czarnego.

Jak przekazała rosyjska państwowa agencja Tass, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nie potwierdził ukraińskich informacji. „Nie, nie mamy takich informacji” – powiedział.

Liveuamap podaje, że do akcji na morzu wysłano statki ratownicze i wsparcie z powietrza.

Admiral Grigorovich-class frigate of the Russian Navy Black Sea Fleet is reportedly on fire near Zmiiny island in Black Sea. Rescue operation ongoing, multiple aircraft, rescue vessels in the area https://t.co/P3ldY4tlPP #Ukraine pic.twitter.com/pE6OKo9Sek

