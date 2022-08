Rosja: eksplozje w magazynie amunicji tuż przy granicy z Ukrainą [+VIDEO]

Płonie skład amunicji we wsi Timonowo w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim graniczącym z Ukrainą. Na nagraniach, które trafiły do sieci, widać, że dochodzi do eksplozji zgromadzonej amunicji.

O „pożarze” magazynu amunicji w Timonowie poinformował w czwartek w serwisie Telegram gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow.

„Na terenie wsi Timonowo w wałujskim okręgu miejskim zapalił się magazyn z amunicją. Według najnowszych danych nie ma poszkodowanych, nie ma ofiar” – napisał Gładkow. Według niego mieszkańcy wsi Timonowo i Sołoti są ewakuowani na bezpieczną odległość. „Służby operacyjne pracują na miejscu, przyczyna pożaru jest ustalana” – dodał gubernator.

Belgorod region: In the area with Timonovo, Valuysky urban district, the BC warehouse caught fire. Explosions are also now observed in the occupied Kadiivka, Luhansk region pic.twitter.com/joMuPRPbTH — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) August 18, 2022

Belgorod region: This is how the ammunition depot in the village of Timonovo looks now, where the explosion took place pic.twitter.com/shNAAo9YXm — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) August 18, 2022

Detonation at the BC warehouse in the Belgorod region continues pic.twitter.com/Q3FfXlya5X — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) August 18, 2022

The fire at the ammunition warehouse in Timonovo, Belgorod region is intensifying. pic.twitter.com/gSIniHm5ST — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) August 18, 2022

Przypomnijmy, że we wtorek rano wybuchł pożar na stacji transformatorowej w mieście Dżankoj na Krymie oraz nastąpiła seria wybuchów w składzie amunicji. KRosyjskie władze przekazały, że eksplozje były efektem działań sabotażowych.

Kresy.pl / tass.ru