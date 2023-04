Rosja zatrzymała podejrzaną o zabójstwo prokremlowskiego blogera [+VIDEO]

Opublikowane w czwartek zdjęcia przedstawiają drony DJI Mavic 3T. "Duża dostawa dronów na linię frontu. 300 Mavic 3T służy już w Donbasie, Zaporożu i Chersoniu. „Ptaki” mają kamery termowizyjne i kamery z zoomem do wykrywania i niszczenia rosyjskiego sprzętu" - podkreślił Mychajło Fiodorow, wicepremier i minister transformacji cyfrowej Ukrainy.

Big drones supply for the frontline. 300 Mavic 3T already serve in Donbas, Zaporizhizhia and Kherson. "Birds" have thermal imagers and zoom cameras to detect & destroy Russian hardware.