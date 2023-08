Brytyjski wywiad wskazał na główny problem rosyjskich wojsk na Ukrainie

Głównym problemem sił rosyjskich na Ukrainie jest brak rotacji – uważa brytyjski wywiad. „Toczą intensywne walki od ponad ośmiu tygodni” – czytamy.

Brytyjskie ministerstwo obrony podało we wtorkowej aktualizacji wywiadowczej, że działania bojowe na południowym odcinku frontu koncentrują się w pobliżu miasteczka Orichiw w regionie zaporoskim oraz w zachodniej części obwodu donieckiego, w pobliżu Wełykiej Nowosiłki. Brytyjczycy podkreślają, że rosyjskie zgrupowania walczące na tych terenach, m.in. 58. i 5. armia ogólnowojskowa, są wyczerpane ciągłym odpieraniem szturmów.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 1 August 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 1, 2023