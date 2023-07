„Szybkie powołanie jak największej liczby rekrutów” – brytyjski wywiad o priorytetach Kremla

Priorytetem Kremla jest szybkie powołanie jak największej liczby osób do sił zbrojnych – uważa brytyjski wywiad.

Resort obrony Wielkiej Brytanii przypomina w poniedziałkowej aktualizacji wywiadowczej, że w połowie lipca Duma Państwowa uchwaliła regulacje, które przewidują podwyższenie górnej granicy wieku poborowych z 27 do 30 lat. Skutkuje ona tym, że do wojska będą powoływani mężczyźni od 18. do 30. roku życia.

Jak podkreśla brytyjski wywiad, poborowi, nawet jeśli nie wezmą udziału w inwazji Rosji na Ukrainę, przejmą obowiązki wykonywane do tej pory przez profesjonalnych żołnierzy lub rezerwistów wcielonych do armii podczas mobilizacji.

