Nepal zwrócił się do Rosji o odesłanie setek obywateli kraju zwerbowanych do walki z Ukrainą i repatriację ciał osób, które zginęły w konflikcie, powiedział w czwartek szef nepalskiego MSZ.

Jak przekazała agencja AP, Nepal zwrócił się do Rosji o odesłanie setek obywateli kraju zwerbowanych do walki z Ukrainą i repatriację ciał osób, które zginęły w konflikcie, powiedział w czwartek najwyższy nepalski dyplomata.

Szacuje się, że armia rosyjska zwerbowała ponad 200 obywateli Nepalu do walki na Ukrainie, a co najmniej 14 z nich zginęło, powiedział minister spraw zagranicznych Nepalu Narayan Prakash Saud w wywiadzie dla Associated Press.

„Poprosiliśmy Rosję, aby natychmiast zaprzestała werbowania obywateli Nepalu do swojej armii, natychmiast zwróciła tych, którzy już służą w armii, repatriowała ciała zabitych oraz opatrzyła i zwróciła tych, którzy zostali ranni w walkach” – powiedział Saud.

Nepal domaga się także od Rosji odszkodowania pieniężnego dla rodzin obywateli Nepalu, którzy zginęli w walkach, powiedział Saud.

Spośród 14 potwierdzonych zabitych obywateli Nepalu Rosja podała, że jest w posiadaniu 12 ciał. Większość Nepalczyków chce, aby ciała ich zmarłych krewnych zostały poddane kremacji zgodnie z rytuałami religijnymi.

„Mamy informację, że pięciu naszych obywateli, którzy walczyli w imieniu Rosjan, jest przetrzymywanych w niewoli przez stronę ukraińską. Prosimy stronę rosyjską o podjęcie inicjatyw mających na celu ich uwolnienie” – powiedział Saud.

Rosyjscy urzędnicy nie skomentowali werbowania obcokrajowców do służby wojskowej na Ukrainie, ale doniesienia mediów podają, że wraz z Nepalem rosyjska armia werbowała część osób z Kuby. Rosyjskie prawo pozwala obcokrajowcom zaciągnąć się do armii po podpisaniu kontraktu z Ministerstwem Obrony.

Departament Zatrudnienia administracji rządowej Nepalu wydał oświadczenie, w którym poinformował, że ma doniesienia o śmierci obywateli Nepalu w armii rosyjskiej, i prowadzi dalsze dochodzenie w tej sprawie, podała 5 stycznia agencja informacyjna Associated Press. Według wstępnych danych w szeregach rosyjskiej armii zginęło już 10 obywateli Nepalu, którzy wyjechali do Rosji w celach zarobkowych. Co roku dziesiątki tysięcy Nepalczyków wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu pracy i przed wyjazdem z biednego, himalajskiego kraju w celu podjęcia pracy muszą uzyskać zezwolenie rządu. Associated Press przytacza opinie, że także po stronie ukraińskiej walczą w charakterze najemników obywatele Nepalu, ale rząd tego państwa nie potwierdza tego rodzaju informacji.

Kresy.pl/AP