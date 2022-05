Brytyjskie ppk Brimstone głównym uzbrojeniem polskich niszczycieli czołgów

Umowa zawarta przez PGZ z MBDA UK zakłada integrację pocisków przeciwpancernych Brimstone z wybranym przez Polskę modułem dywizjonowym czołgu oraz produkcję tych pocisków w Polsce.

W poniedziałek Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) poinformowała oficjalnie, że dziewięć jej spółek zawarło porozumienie z brytyjskim koncernem MBDA UK w sprawie współpracy w segmencie niszczycieli czołgów. Zaznaczono, że dzięki tej umowie możliwe będzie przeprowadzenie procesu projektowania oraz produkcji pojazdów tej klasy z wykorzystaniem przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk) Brimstone, produkowanych przez MBDA UK.

Według oficjalnego komunikatu PGZ, podpisany dokument jest kontynuacją porozumienia z 2019 roku, dotyczącego współpracy PGZ z partnerami z Wielkiej Brytanii. Umowa stanowi fundament do dalszej współpracy na rynku polskim oraz zagranicznych w zakresie integracji ppk z wskazanymi przez zamawiającego elementami modułu dywizjonowego niszczycieli czołgów oraz produkcji pocisku Brimstone w przedsiębiorstwach Grupy.

Dodajmy, że w 2020 roku firma MBDA złożyła podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO 2020 w Kielcach zaktualizowaną ofertę dla polskiego niszczyciela czołgów „Ottokar-Brzoza”. Była ona oparta na precyzyjnym pocisku przeciwpancernym Brimstone.

Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A. podkreślił, że w ten sposób polska Grupa zacieśnia współpracę z brytyjskim przemysłem obronnym, którego MBDA UK jest czołowym przedstawicielem.

„Dzisiejsze porozumienie to kolejny krok na drodze do ustanowienia w kraju produkcji najnowszej generacji pocisków Brimstone. Owocem współpracy polsko-brytyjski będzie wspólne ofertowanie na rzecz Sił Zbrojnych RP i formacji sojuszniczych oraz wejście naszych przedsiębiorstw w łańcuchy dostaw” – powiedział Chwałek, cytowany w oficjalnym komunikacie.

Dyrektor Zarządzający MBDA UK Ltd., Chris Allam zwrócił uwagę, że „realizacja programu w zakresie dostaw niszczycieli czołgów to kolejna szansa do dalszego budowania silnych relacji pomiędzy PGZ i MBDA”. Dodał, że dzięki pogłębianiu kooperacji związanej z pociskiem Brimstone „będziemy wspólnie wspierać rozwój potencjału wojskowego i przemysłowego Polski oraz wzmacniać ambicje strategiczne naszych firm”.

W komunikacie przypomniano, że program OTTOKAR-BRZOZA zakłada pozyskanie przez Siły Zbrojne RP bateryjnego modułu samobieżnych niszczycieli czołgów na bazie nowoczesnej platformy, mającej mieć zdolność rażenia celów opancerzonych za pomocą przeciwpancernych pocisków kierowanych. W skład modułu, oprócz samych niszczycieli czołgów, wchodzić będą również pojazdy wsparcia oraz dowodzenia.

Podpisy pod porozumieniem zawarły: WZM S.A., WZU S.A., OBRUM sp. z o.o., Jelcz sp. z o.o., Rosomak S.A. oraz przedstawiciele konsorcjum PGZ-OTTOKAR: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider konsorcjum), HSW S.A., MESKO S.A. i WZE S.A. Konsorcjum odpowiada za opracowanie, produkcję oraz dostawę niszczycieli czołgów, nowego produktu w ofercie PGZ.

Dodajmy, że polska firma zbrojeniowa MESKO produkuje już komponenty dla pocisków Brimstone.

Jak pisaliśmy, Brimstone to brytyjskie pociski klasy powietrze-ziemia. Są przeznaczone do niszczenia opancerzonych celów. Są produkowane przez europejski koncern MBDA. Pociski mogą być także używane jako broń przeciwokrętowa. Nie sprecyzowano, o jaką dokładnie liczbę pocisków chodzi, przy czym wcześniej brytyjscy urzędnicy mówili o „setkach sztuk”. Pociski Brimstone są odpalane z samolotów i śmigłowców, lecz dostępne są także warianty okrętowe (znane jako Maritime Brimstone i Sea Spear) oraz wystrzeliwane z platform lądowych. Brimstone osiąga prędkość do Mach 1,5 (ponad 1800 km/h). Jego zasięg to 12 km. Korzysta z naprowadzania radiolokacyjnego.

PGZ / defensenews.com / Kresy.pl