Rosja: Kobieta skrytykowała wojnę na Ukrainie. Wyrzucono ją z autobusu [+VIDEO]

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które przedstawia starszą kobietę wyrzucaną z autobusu za krytykowanie wojny na Ukrainie. Zdarzenie miało miejsce w Rosji. Inni pasażerowie nazwali ją „ukraińskim chochołem”.

Opublikowane w poniedziałek nagranie pokazuje, jak starsza kobieta w Rosji jest siłą wyciągana przez współpasażerów z autobusu. Kobieta skrytykowała wojnę na Ukrainie, propagandę z nią związaną, a także korupcję rosyjskiego rządu. Nagranie opublikował Dmitrij Masinski, założyciel estońskiego projektu wartranslated.com.

[kres_ads_728]

In Russia, an elderly woman was kicked out (literally) from the bus for criticising the war Russia wages against Ukraine. pic.twitter.com/tm6JZeqs9p

— Dmitri (@wartranslated) December 26, 2022