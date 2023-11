Kolejne psy saperskie wysłane na Ukrainę

Druga grupa psów, wyszkolonych w ramach projektu Dyrekcji Generalnej do spraw Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej oraz Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej (FPI) została przekazana ukraińskim przewodnikom. Zwierzęta trafią do batalionu rozminowywania działającego w ramach sił zbrojnych Ukrainy.

W czwartek 9 listopada w siedzibie Komendy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste przekazanie ukraińskim żołnierzom kolejnych 8 psów saperskich, przeszkolonych w ramach projektu Komisji Europejskiej w Belgii, Luksemburgu i Finlandii. Turnus adaptacyjny w Nowym Sączu i okolicy odbywał się m. in. w oparciu o infrastrukturę KaOSG.

W Polsce psy, które trafią na Ukrainę, odbyły 14 dniowy turnus adaptacyjny, m.in. na terenie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, w czasie którego ukraińscy przewodnicy mogli zapoznać się ze swoimi nowymi podopiecznymi.

“Jestem przekonany, że poziom wyszkolenia psów, a także wiedza merytoryczna przekazana przewodnikom przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa Ukrainy, szczególnie tych terenów już wyzwolonych. A przez to przyczynią się także do bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej” – powiedział podczas wydarzenia podsumowującego II edycję projektu Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu – gen. bryg. SG Stanisław Laciuga.

W marcu w komendzie Karpackiego Oddziału SG oficjalnie przekazano ukraińskim żołnierzom psy saperskie, przeszkolone w ramach projektu Komisji Europejskiej. Zwierzęta w Polsce, na terenie Karpackiego Oddziału SG, odbyły dwutygodniowy turnus adaptacyjny.

W trakcie tej części szkolenia ukraińscy przewodnicy mogli zapoznać się ze swoimi nowymi podopiecznymi, a także doskonalili nabyte umiejętności w różnych warunkach terenowych. Zwierzęta trafią do batalionu rozminowywania, działającego w ramach Sił Zbrojnych Ukrainy.

W uroczystym przekazaniu psów przewodnikom ukraińskim uczestniczyli m.in. Komendant Karpackiego Oddziału SG gen. bryg. SG Stanisław Laciuga, Szef Oddziału Antyterrorystycznego Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej Martin Schiefer oraz dowódca ukraińskiego batalionu rozminowywania przyjmującego psy płk Petro Bruzhyna.

„Projekt, który dzisiaj podsumowujemy, to inicjatywa ukierunkowana na wsparcie ukraińskich partnerów w przezwyciężaniu szczególnych wyzwań dla bezpieczeństwa, z jakimi muszą się mierzyć w obliczu rosyjskiej agresji. Bardzo się cieszę, że Polska Straż Graniczna, a w szczególności kierowany przeze mnie Karpacki Oddział Straży Granicznej mógł włączyć się w realizację tego, jakże ważnego przedsięwzięcia i dzięki temu mogliśmy dołożyć małą cegiełkę do procesu budowania bezpieczeństwa w Ukrainie” – powiedział Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej podczas oficjalnego powitania do zaproszonych gości.

Po oficjalnych wystąpieniach odbyła się prezentacja umiejętności psów w zakresie wykrywania ładunków i materiałów wybuchowych.

Kresy.pl