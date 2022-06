Dziennie ginie do pół tysiąca ukraińskich żołnierzy

Przewodniczący delegacji ukraińskiej do spraw negocjacji z Rosjanami Dawid Arachamia oszacował straty jakie ponosi Ukraina.

Każdego dnia na froncie wojny z Rosją ginie od 200 do 500 ukraińskich żołnierzy. Codzienna liczba rannych w szeregach ukraińskich sił zbrojnych również sięga według Arachamii do 500 dziennie, jak za portalem Axios podaje agencja informacyjna UNIAN.

Liczby podane przez Arachamię, jak przypomniała agencja, są wyraźnie wyższe od pojawiających się w wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który kilka tygodni temu mówił o dziennych ofiarach na poziomie 60-100 żołnierzy. Przewodniczący frakcji parlamentarnej pro-prezydenckiej partii stwierdził jednak, że w ostatnim okresie bitwy o Donbas, liczba ofiar znacznie wzrosła.

Według Arachamii w ukraińskich siłach zbrojnych pod bronią znajduje się obecnie około miliona ludzi. Zadeklarował on przy tym, że istnieje możliwość powołania kolejnych dwóch milionów, co według niego oznacza, iż armia ma możliwość opierania się Rosjanom. „Mamy ludzi wyszkolonych do ataku, do kontrataku, ale do tego jest nam potrzebna broń” – powiedział polityk.

Arachamia przyznał też, że bez względu na zawieszenie przez stronę ukraińską oficjalnych negocjacji z Rosją, dwustronne rozmowy są nadal prowadzone drogą telefoniczną. Strony wojny rozmawiają w ten sposób raz lub dwa razy w tygodniu.

unian.net/kresy.pl