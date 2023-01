W Niemczech ruszyła produkcja samobieżnych haubic dla Ukrainy

Niemiecki koncern maszynowy Krauss-Maffei Wegmann rozpoczął produkcję samobieżnych haubic RCH 155 dla Ukrainy.

Jak poinformował w sobotę Nicholas Drummond, doradca firmy Krauss-Maffei Wegmann, niemiecki koncern maszynowy rozpoczął produkcję samobieżnych haubic RCH 155 dla Ukrainy.

„Czasami połączenie dwóch sprawdzonych rozwiązań w nową koncepcję może być rewolucyjne i pozwala uniknąć znacznego ryzyka. Rozpoczęła się produkcja Boxera RCH-155 dla Ukrainy” – napisał Drummond.

Sometimes combining two proven solutions in a new concept can be revolutionary while avoiding significant risk. Boxer RCH155 production for Ukraine has commenced. pic.twitter.com/Vr45ZmXkMD

— Nicholas Drummond (@nicholadrummond) December 31, 2022