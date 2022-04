Braun w Sejmie: to jest Polska, nie banderland, nie Polin, nie land eurokołchozowy [+VIDEO]

Monitorujemy codziennie ich potencjał nuklearny najlepiej, jak potrafimy. Nie uważamy, by istniało zagrożenie użycia broni nuklearnej, ani by istniało zagrożenie dla terytorium NATO - agencja Reuters cytuje urzędnika Pentagonu, który zastrzegł anonimowość.

W poniedziałkowym wywiadzie dla rosyjskiej telewizji Siergiej Ławrow został zapytany o ryzyko wybuchu trzeciej wojny światowej, a także o to, czy obecna sytuacja jest porównywalna z kryzysem kubańskim w 1962 r. „Nie chciałbym sztucznie go wyolbrzymiać, choć wielu by tego chciało, ale niebezpieczeństwo jest poważne, realne i nie wolno nam go lekceważyć. Obecnie ryzyko jest znaczne” – powiedział minister spraw zagranicznych Rosji. Dodał, że Rosja „chce zmniejszyć to ryzyko”. Ławrow stwierdził też, że „NATO jest w istocie zaangażowane w wojnę z Rosją” poprzez dostawy broni na Ukrainę.