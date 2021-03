RMF: Parlament Europejski ogłosi całą Unię Europejską „Strefą Wolności LGBTIQ”

Według ustaleń RMF FM, w przyszłym tygodniu Parlament Europejski będzie głosował nad projektem rezolucji, który zakłada ogłoszenie całego obszaru Unii Europejskiej „Strefą Wolności LGBTIQ”. Wyraźnie wymierzony w Polskę projekt popierają największe frakcje w PE.

Jak zaznacza brukselska korespondentka RMF FM, która zapoznała się z treścią projektu rezolucji „w sprawie ogłoszenia Unii Europejskiej Strefą Wolności LGBTIQ” ma on charakter nietypowy, gdyż składa się tylko z dwóch, ale wymownych artykułów.

Wstęp do dokumentu zawiera apel skierowany do Komisji Europejskiej, by użyła wszelkich dostępnych jej środków, by zapewnić przestrzeganie zakazu dyskryminacji. Według RMF FM, oznacza to zapowiedź stosowania pozwów do Trybunału Sprawiedliwości UE, mechanizmu „pieniądze za praworządność” czy procedury art. 7. Ponadto, „trzy czwarte wstępu odnoszą się do sytuacji ludzi LGBT w Polsce i mowy nienawiści polskich władz”.

Jak podano, w pierwszym artykule w imieniu PE ogłasza się Unię Europejską „strefą wolności dla wszystkich mniejszości seksualnych, LGBTIQ”. Drugi artykuł to wezwanie do przekazania rezolucji krajom członkowskim i władzom unijnych instytucji.

Według korespondentki RMF FM, w rezolucji jest mowa jest o „nasilonej dyskryminacji i atakach na społeczność LGBTIQ w Polsce”, a także o „narastającej mowie nienawiści ze strony władz publicznych, wybieranych urzędników – w tym obecnego prezydenta – i prorządowych mediów”. W projekcie napisano też o „aresztowaniu działaczy na rzecz praw LGBTI, atakach i zakazach marszów równości”.

„Mowa nienawiści władz publicznych legitymizuje klimat nietolerancji i dyskryminacji wobec osób LGBTIQ i dodatkowo je podsyca” – zaznaczono w dokumencie. Przypomniano też o wycofaniu się Norwegii z przyznawania funduszy polskim regionom, powiatom i gminom, które przyjęły deklaracje o „strefach wolnych od LGBT” lub „Regionalne Karty Praw Rodziny”. W opinii eurodeputowanych, jak twierdzi RMF FM, „wzywają one pośrednio do dyskryminacji wszystkich innych form rodzin”. Zwrócono też uwagę, że Komisja Europejska odrzuciła wniosek o finansowanie przez Unię w ramach programu partnerstwa miast tych polskich miejscowości, które przyjęły deklaracje o tzw. strefach wolnych od LGBT lub uchwały dotyczące praw rodziny. W treści deklaracji zaznaczono, że są to „przykłady działań, które KE powinna podejmować w sytuacjach, gdy gminy w Polsce apelują o tego typu dyskryminację”.

W rezolucji podkreślono, że wydatkowanie wszystkich unijnych funduszy musi odbywać się z poszanowaniem „zasady niedyskryminacji i praw podstawowych określonych w traktacie, w tym dotyczących orientacji seksualnej”. Zaznaczono również, że „gminy działające jako pracodawcy muszą przestrzegać unijnej dyrektywy o zakazie dyskryminacji i nękania ze względu na orientację seksualną w miejscu pracy.

Według informacji RMF FM projekt, nad którym głosowanie ma odbyć się w przyszłym tygodniu, ma poparcie już pięciu frakcji europarlamentu, w tym dwóch największych: Europejska Partia Ludowa i socjaldemokraci. To miałoby oznaczać, że przyjęcie rezolucji jest niemal pewne. Wśród autorów rezolucji nie ma Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do których należy PIS, ani frakcji Tożsamość i Demokracja.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2020 roku podczas swojego wystąpienia w Parlamencie Europejskim szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, odniosła się do inicjatywy części polskich samorządów, które przyjmowały rezolucje w kwestii tzw. stref wolnych od ideologii LGBT” oraz praw rodzinnych.

– Nie spocznę w wysiłkach na rzecz budowy unii równości, gdzie wszyscy mogą być tym, kim naprawdę są – bez obawy przed oskarżeniami lub dyskryminacją, bo bycie sobą to nie jest ideologia. To jest tożsamość i nikt nie może nikomu tego zabrać. Chcę postawić sprawę jasno: strefy wolne od LGBT to strefy wolne od wartości humanistycznych. Nie ma dla nich miejsca w naszej Unii Europejskiej – oświadczyła szefowa KE. Zapowiedziała także, że będzie dążyć do „wzmocnienia praw osób LGBT” oraz wprowadzi rozwiązania, które mają sprawić, że dzieci osób tej samej płci będą uznawane w całej UE.

