RMF FM: KE potrąci Polsce 174 miliony euro. Kolejne wezwania do zapłaty kar

KE wysłała Polsce sześć wezwań do zapłaty kar. Chodzi łącznie o 174 miliony euro – podaje RMF FM.

Polsce zostaną wkrótce odebrane łącznie 174 miliony euro – dowiedziała dziennikarka RMF FM w Brukseli. We wtorek Komisja wysłała Polsce sześć wezwań do zapłaty zaległych kar – rzecznik KE Christian Wiegand przekazał stacji.

Chodzi o milion euro dziennie za niewykonanie środka tymczasowego TSUE w sprawie procedur dyscyplinarnych w sądownictwie. Wezwania dotyczą łącznej kwoty 174 milionów euro.

W najbliższych tygodniach środki zostaną potrącone Polsce z należnych funduszy.

„Wysłaliśmy sześć wezwań do zapłaty obejmujących okres od 29.10.22 do 20.04.23” – oświadczył rzecznik KE Christian Wiegand. Wskazany okres kończy się 20 kwietnia, ponieważ dzień później – zgodnie z decyzją TSUE – kary zostały zmniejszone do 500 tys. euro dziennie.

Przypomnijmy, że KE odrzuciła wniosek Warszawy o wstrzymanie naliczania kar. Następnie wznowiono naliczanie kar.

5 czerwca TSUE ma wydać ostateczny wyrok w sprawie KE kontra Polska w związku z polską procedurą dyscyplinarną wobec sędziów. Ponieważ strona polska nie płaci kar, Bruksela potrąca je regularnie z należnych nam funduszy.

Przypomnijmy, że w lutym Sejm przyjął nowelizację ustawy o sądownictwie. Odrzucono wszystkie poprawki Senatu, przez co trafiła ona do podpisu prezydenta w swojej pierwotnej wersji. Sam projekt był wyraźnie forsowany przez PiS, szczególnie przez rząd i otoczenie premiera Mateusza Morawieckiego, według których jest to bezwzględnie konieczne, by odblokować unijne środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), spełniając zarazem żądania Komisji Europejskiej. Dodajmy, że środki te, włącznie z tzw. częścią gwarantowaną, są w całości pożyczką, którą będzie trzeba spłacić. Przyznał to na początku stycznia br. minister ds. europejskich, Szymon Szynkowski vel Sęk.

Decyzja prezydenta całkowicie zmieniła rządowe plany. Ponieważ nowe przepisy nie weszły w życie, premier Mateusz Morawiecki nie mógł wysłać do Brukseli wniosku o wypłatę unijnych środków.

Jak pisaliśmy wcześniej, według nieoficjalnych informacji RMF FM, w ocenie urzędników Komisji Europejskiej przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o sądownictwie w Polsce jest zgodna z wcześniejszymi ustaleniami, a „główne kamienie milowe dotyczące praworządności wydają się spełnione”. Bruksela chwaliła też ministra ds. europejskich, który forsował kompromis z Brukselą.

rmf24.pl / Kresy.pl