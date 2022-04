W Kijowie rozpoczęto demontaż pomnika przyjaźni Ukraińców i Rosjan [+VIDEO]

Taki wariant oczywiście też jest możliwy - oświadczył we wtorek Ryszard Terlecki, szef klubu PiS, pytany o możliwe wcześniejsze wybory parlamentarne. "Gdyby doszło do jakiegoś załamania spójności Zjednoczonej Prawicy będę stanowczo za tym, by na listach znaleźli się tylko przedstawiciele naszej formacji" - podkreślił.

Terlecki był pytany we wtorek na antenie Radia Plus o zmiany w sądownictwie i ewentualny brak porozumienia w tej sprawie z Solidarną Polską. Stwierdził, że nie wyobraża sobie, by mogło do niego nie dojść. "Ale gdyby tak się stało, to znaczy, że trzeba podjąć daleko idące decyzje, czyli że sojusz Zjednoczonej Prawicy zbliża się do jakiegoś przełomu" - dodał, cytowany przez PAP.

Dopytywany, czy oznaczałoby to wybory parlamentarne jesienią, odpowiedział: "Taki wariant oczywiście też jest możliwy".