Polacy dopłacą do kredytów mieszkaniowych dla cudzoziemców – przewiduje rządowy projekt

Projekt ustawy przewiduje, że z rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” będą mogli skorzystać cudzoziemcy – przekazało portalowi Kresy.pl Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Muszą prowadzić gospodarstwo domowe na terytorium Polski i spełniać pozostałe warunki. Ministerstwo podkreśla jednak, że prace nad ostatecznym kształtem przepisów nie zostały jeszcze zakończone.

W połowie marca rząd przyjął projekt ustawy o kredycie 2 proc. na zakup pierwszego mieszkania. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt został skierowany do prac parlamentarnych. Portal Kresy.pl zwrócić się do Ministerstwa Rozwoju i Technologii z następującymi pytaniami: „czy z programu będą mogli korzystać obywatele Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski na mocy tzw. ustawy pomocowej?”, a także „czy z programu będą mogli korzystać cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na mocy pozwolenia na pobyt stały?”.

Z udzielonej w ubiegłym tygodniu odpowiedzi wynika, że z programu będą mogli korzystać cudzoziemcy w jeszcze szerszym zakresie. „Obecny kształt przepisów projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe zakłada, że z programu 'Pierwsze mieszkanie’ będą mogli skorzystać obcokrajowcy, jeżeli prowadzą oni gospodarstwo domowe na terytorium Polski i zostaną spełnione pozostałe warunki w projekcie ustawy” – wskazano w odpowiedzi ministerstwa.

„Jeżeli obcokrajowiec prowadzi gospodarstwo domowe poza terytorium RP wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo, to razem mogą ubiegać się o udzielenie kredytu. Będzie to jednak możliwe jeśli wspomniana para tworzy małżeństwo lub wychowuje wspólnie przynajmniej jedno dziecko. Kredyt będzie mógł zaciągnięty w krajowym banku, który przystąpił do programu i przeznaczony na zakup lub budowę nieruchomości na terenie RP” – dodano.

Resort podkreślił, że „prace nad projektem ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe nie zostały jeszcze zakończone. Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do prac parlamentarnych”. Jego pierwsze czytanie zaplanowano na najbliższym posiedzeniu rozpoczynającym się 12 kwietnia.

W połowie marca rząd przyjął projekt ustawy o kredycie 2 proc. na zakup pierwszego mieszkania. Projekt ustawy przewiduje, że kredyt 2 proc. z dopłatą państwa będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia. W przypadku, gdy kredyt będzie udzielany obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich.

Kredyt będzie udzielony – zgodnie z projektem – tylko na pierwsze mieszkanie. Osoby, które wchodzą w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł, zaś jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł przekroczyć 200 tys. zł. Oznacza to, że maksymalna cena nieruchomości będzie mogła wynieść 700 albo 800 tys. zł.

Dopłata do rat ma przysługiwać przez 10 lat. Kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych. Wejście w życie przepisów zostało zaplanowane na 1 lipca br. Z programu będzie można skorzystać do 2027 roku. Program może być jednak przedłużony.

Jak przewiduje propozycja rządu, marża banku nie będzie mogła być wyższa od marży w jego innych kredytach hipotecznych, a różnicę dopłacać będzie państwo. W przypadku, gdy w czasie korzystania z rządowego wsparcia kredytobiorca sprzeda mieszkanie, wynajmie je lub kupi inne, utraci prawo do dopłat, a uzyskane po tym terminie środki będzie musiał zwrócić.

Kredyty będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

W projekcie przewidziano także możliwość założenia specjalnego konta mieszkaniowego z deklaracją regularnych wpłat przez 3 do 10 lat i systematyczne wpłaty od 500 do 2000 zł miesięcznie. Będzie to skutkowało automatyczną premią od rządu raz do roku.

Oszczędności zgromadzone na koncie mieszkaniowym będą zwolnione z podatku Belki.

