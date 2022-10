Ukrainiec i Rosjanin zatrzymani za przemyt imigrantów

Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Zielonej Górze-Babimoście oraz w Zgorzelcu zatrzymali dwie grupy cudzoziemców oraz obywatela Ukrainy i Rosji, którzy byli ich kurierami w tranzycie przez Polskę.

Jak poinformowała w czwartek Straż Graniczna, funkcjonariusze z placówki w Zielonej Górze-Babimoście oraz w Zgorzelcu zatrzymali dwie grupy cudzoziemców oraz obywatela Ukrainy i Rosji, którzy byli ich kurierami w tranzycie przez Polskę.

Do zatrzymania doszło w nocy 20 października na drogach prowadzących do Niemiec. Po północy funkcjonariusze z Placówki SG w Zielonej Górze-Babimoście prowadząc kontrolę na jednej z dróg wiodących do Niemiec, zatrzymali osobowe auto, którego kierowcą był 25-letni obywatel Ukrainy. Jego pasażerami byli, 23-letni obywatel Egiptu oraz trzech innych cudzoziemców, którzy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów tożsamości, jednak podawali się za obywateli Egiptu. Kierowca zatrzymany został za pomocnictwo w popełnieniu przestępstwa określonego w art. 264 kodeksu karnego. Grozi mu za to kara do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast pozostali cudzoziemcy zatrzymani zostali za usiłowanie przekroczenia granicy państwowej niezgodnie z przepisami w porozumieniu z innymi osobami oraz za nielegalny pobyt w Polsce.

Tej samej nocy na Dolnym Śląsku w powiecie zgorzeleckim, funkcjonariusze polsko-niemieckiego patrolu ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Ludwigsdorfie zatrzymali za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom 36-letniego obywatela Rosji, który w samochodzie osobowym przewoził 3 obywateli Egiptu (żaden nie posiadał paszportu). Ustalono, że Egipcjanie nie posiadają dokumentów umożliwiających im legalny pobyt w Polsce. Oświadczyli, że ich celem podróży są Niemcy.

Z zatrzymanymi cudzoziemcami na Dolnym Śląsku oraz w Lubuskiem, prowadzone są dalsze czynności z udziałem tłumaczy. Ustalane jest także miejsce, w którym cudzoziemcy niezgodnie z prawem przekroczyli granicę naszego kraju.

Wcześniej, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali obywatela Armenii zamieszkałego na terenie województwa wielkopolskiego Mężczyzna zaangażowany był w organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy naszego państwa.

Od początku 2022 r. Podlaski Oddział Straży Granicznej zatrzymał już 356 osób za pomocnictwo i organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy.

Kresy.pl