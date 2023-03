Kredyt 2 proc. na zakup pierwszego mieszkania. Rząd przyjął projekt

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o kredycie 2 proc. na zakup pierwszego mieszkania – oświadczył na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki. „Program Pierwsze Mieszkanie to realna pomoc dla Polaków” – stwierdził szef rządu, cytowany przez portal RMF.

Przyjęty we wtorek projekt ustawy przewiduje, że kredyt 2 proc. z dopłatą państwa będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia. W przypadku, gdy kredyt będzie udzielany obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich.

🏠 Bezpieczny kredyt – kto będzie mógł z niego skorzystać ⤵️ ➡️ osoby do 45. roku życia

➡️ osoby, które w przeszłości nie posiadały mieszkania lub domu

➡️ single, małżeństwa i rodziny z dziećmi pic.twitter.com/qYcHHzb5O9 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 14, 2023

Kredyt będzie udzielony – zgodnie z projektem – tylko na pierwsze mieszkanie. Osoby, które wchodzą w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł, zaś jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł przekroczyć 200 tys. zł. Oznacza to, że maksymalna cena nieruchomości będzie mogła wynieść 700 albo 800 tys. zł – zwraca uwagę portal Money.pl.

🏠 Bezpieczny kredyt ⤵️ ✅ obniżenie raty kredytu

✅ brak limitu ceny za 1 metr kwadratowy

✅ 500 tys. zł dla singli

✅ 600 tys. zł dla małżonków i rodzin pic.twitter.com/3SG3GtTcV5 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 14, 2023

Dopłata do rat ma przysługiwać przez 10 lat. Kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych.

Wejście w życie przepisów zostało zaplanowane na 1 lipca br. Z programu będzie można skorzystać do 2027 roku. Program może być jednak przedłużony.

Jak przewiduje propozycja rządu, marża banku nie będzie mogła być wyższa od marży w jego innych kredytach hipotecznych, a różnicę dopłacać będzie państwo.

W przypadku, gdy w czasie korzystania z rządowego wsparcia kredytobiorca sprzeda mieszkanie, wynajmie je lub kupi inne, utraci prawo do dopłat, a uzyskane po tym terminie środki będzie musiał zwrócić.

Kredyty będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

„Jest to realna pomoc dla Polaków – to rozwiązanie systemowe, które opiera się na dostępie do bezpiecznego i stabilnego źródła finansowania i na możliwościach oszczędzania przez lata wraz z premią, którą państwo przekazuje tym, którzy oszczędzają; premią oraz eliminacją podatku Belki” – oświadczył premier Mateusz Morawiecki podczas wtorkowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

„Chcemy zachęcić do budowania kapitału i oszczędności na własne lokum na przyszłość. Umożliwi to specjalne konto mieszkaniowe z deklaracją regularnych wpłat przez 3 do 10 lat i systematyczne wpłaty od 500 do 2000 zł miesięcznie, oznaczają automatyczną premię od rządu raz do roku” – zapowiedział.

Dodał, że oszczędności zgromadzone na koncie mieszkaniowym będą zwolnione z podatku Belki.

rmf24.pl / money.pl / forsal.pl / Kresy.pl