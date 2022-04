Polska przekaże poradzieckie czołgi Ukrainie? Premier: „szczegółów nie będę ujawniał”

New York Times (NYT) podał w piątek, że Stany Zjednoczone we współpracy ze swoimi sojusznikami z NATO będą pośredniczyć w dostarczeniu Ukrainie czołgów produkcji sowieckiej, by wzmocnić siły ukraińskie w rejonie Donbasu. O doniesienia gazety został zapytany w sobotę na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu był dopytywany, czy strona amerykańska zwróciła się w tej sprawie już do Polski i czy Polska jest w stanie to zrobić. „Co do szczegółów tej pomocy to jesteśmy oczywiście w stałym kontakcie z naszymi partnerami amerykańskimi, ale ponieważ są to sprawy bardzo delikatne, związane z pomocą wojskową, to szczegółów nie będę ujawniał” – odpowiedział.

„My oczywiście jesteśmy w bliskim kontakcie ze stroną amerykańską i przekazujemy bardzo różne rodzaje broni, broni przede wszystkim defensywnej. W kontekście naszej pomocy, pomocy wojskowej, pomocy w obronie ich domów, ich terytoriów, jesteśmy bardzo, bardzo aktywni” – odpowiedział, cytowany przez Dziennik Gazetę Prawną.

„Co do szczegółów tej pomocy to jesteśmy oczywiście w stałym kontakcie z naszymi partnerami amerykańskimi, ale ponieważ są to sprawy bardzo delikatne, związane z pomocą wojskową, to szczegółów nie będę ujawniał” – dodał.

Według dygnitarza, na którego powołał się w piątek NYT, proces przekazywania czołgów ma rozpocząć się już wkrótce. Urzędnik ten odmówił jednak podania bliższych informacji. Nie chciał powiedzieć, ani ile czołgów zostanie wysłanych, ani z jakich krajów one pochodzą.

W omawianym przypadku, jak można przypuszczać, chodzi o przekazanie Ukrainie czołgów z rodziny T-72, które były lub są wciąż używane przez część państw dawnego bloku wschodniego, które obecnie należą do NATO. Do takich państw należy Polska, a także Czechy czy Słowacja.

gazetaprawna.pl / Kresy.pl