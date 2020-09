Ukraina nie wpuściła na Zakarpacie węgierskiego dygnitarza

Sekretarz stanu ds. polityki narodowej Węgier Árpád Potápi nie został wpuszczony na terytorium Ukrainy. Węgierski dygnitarz miał w czwartek wziąć udział w ceremonii otwarcia wyremontowanej na koszt Węgier szkoły w Użhorodzie w obwodzie zakarpackim. Oficjalnie Potápiego nie wpuszczono z powodu zagrożenia koronawirusem.

Jak podaje Hungary Today, podczas uroczystości Potápi miał reprezentować węgierskie państwo, które sfinansowało remont szkoły. W związku z jego nieobecnością zastąpił go konsul generalny Węgier László Kuti. Dyplomata podczas swojego przemówienia mówił, że to nie on powinien brać udział w ceremonii, ale „niestety kilkaset kilometrów dalej uznano, że wjazd węgierskiej delegacji rządowej stanowi największe zagrożenie dla sytuacji epidemiologicznej Ukrainy”.

Zdaniem László Brenzovicsa, szefa Zakarpackiego Węgierskiego Stowarzyszenia Kulturalnego, prawdziwym powodem niewpuszczenia Potápiego były napięte stosunki pomiędzy Kijowem a Budapesztem. Brenzovics nazwał fakt zatrzymania węgierskiego sekretarza na granicy „złą” i „niezrozumiałą” wiadomością.

Jak pisze ukraiński portal Europejska Prawda, sprawa niewpuszczenia Potápiego odbiła się dużym echem na Węgrzech. W piątek wspomniała o tym większość węgierskich mediów.

Na słowa konsula Węgier „ze zdziwieniem” zareagowało już ukraińskie MSZ, potwierdzając jednak, że brak zgody na wjazd urzędnika wynikał z niedawnej decyzji o zamknięciu granic Ukrainy dla cudzoziemców z powodu epidemii koronawirusa. „Taka retoryka dyplomaty świadczy o braku szacunku dla prawa państwa przyjmującego i świadomie wprowadza w błąd opinię publiczną, nie przyczyniając się do normalizacji stosunków ukraińsko-węgierskich” – oświadczyło ukraińskie MSZ.

Nawet Europejska Prawda, w kwestii napięć pomiędzy Ukrainą a Węgrami prezentująca do tej pory linię zbliżoną do oficjalnego stanowiska Kijowa, wyraziła zdziwienie, że w kwestii przyjazdu Árpáda Potápiego nie zrobiono wyjątku i nie wpuszczono go na Ukrainę.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia br. ze względu na sytuację związaną z koronawirusem władze Ukrainy podjęły decyzję o zamknięciu granic państwa dla cudzoziemców do końca września. Nieoficjalnie wiadomo, że zrobiono to, by nie dopuścić do przyjazdu na Ukrainę chasydów, których kilkadziesiąt tysięcy co roku przyjeżdża we wrześniu do tego kraju pielgrzymując do grobu cadyka Nachmana w Humaniu.

Od 2017 roku Węgry blokują integrację Ukrainy z NATO w związku uderzającymi w mniejszości narodowe ukraińskimi ustawami – oświatową i językową, utrzymując swoje weto wobec natowskich rozmów z Kijowem na wysokim szczeblu pomimo nacisków Stanów Zjednoczonych. Ta pierwsza ustawa, uchwalona w 2017 r. grozi ukrainizacją szkół mniejszości narodowych na poziomie ponadpoczątkowym. Ukraińska ustawa językowa ustanowiła natomiast zakaz oficjalnego używania w działalności politycznej, administracyjnej, społecznej i gospodarczej języków innych niż ukraińskich. Rząd Viktora Orbana podkreśla, że nie ustąpi tak długo jak władze Ukrainy nie zmienią dyskryminacyjnych przepisów.

