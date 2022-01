Ukraina chce sądzić się z Polską – Kijów złożył w tej sprawie wniosek do UE

Francuski sąd ukarał w poniedziałek kandydata na prezydenta Francji Erica Zemmoura grzywną w wysokości 10 tys. euro za nazwanie młodocianych migrantów "złodziejami", "zabójcami" i "gwałcicielami". Co ciekawe, sąd uznał, że Zemmour prowokował nienawiść rasową, mimo iż polityk nie odnosił się do rasy migrantów.

Jak podała agencja Reutera, sprawa sądowa dotyczyła wypowiedzi, jakie Eric Zemmour wygłosił w prawicowej telewizji CNews we wrześniu 2020 r. na temat nieletnich migrantów przybywających do Francji bez opieki rodziców. „Nie mają powodu, by tu być, są złodziejami, są zabójcami, są gwałcicielami, to wszystko, co robią. Należy ich odesłać” – mówił Zemmour, wówczas publicysta i polityczny komentator. Doniesienie na niego złożyło kilka organizacji "antyrasistowskich" oraz około 20 placówek zajmujących się opieką nad nieletnimi.

Słowa te sąd uznał za podżeganie do nienawiści rasowej i skazał go na grzywnę w wysokości 10 tys. euro. 3 tys. euro musi zapłacić dziennikarz prowadzący program z Zemmourem.