„Rz”: dzięki Nowemu Jedwabnemu Szlakowi Polska może zarobić 48 mld dolarów do 2040 roku

Wzrost globalnych obrotów handlowych po zakończeniu pandemii może przynieść Polsce potężne korzyści dzięki ożywieniu wymiany Unii Europejskich z Chinami – pisze „Rzeczpospolita”.

Według szacunków Centre for Economics and Business Research, o których informowaliśmy w grudniu 2019 roku, na realizacji projektu Nowego Jedwabnego Szlaku PKB Polski może do 2040 roku zyskać nawet 48 mld dolarów. Warto mieć to na uwadze, bo Chiny w pierwszych siedmiu miesiącach 2020 roku stały się największym partnerem handlowym UE, wyprzedzając tym samym USA. Dla Chin najważniejszym partnerem handlowym są państwa ASEAN, jednak UE pozostaje niewiele w tyle.

Tylko w pierwszym półroczu liczba pociągów na linii Chiny – Unia Europejska zwiększyła się rokrocznie o 40 proc. Jak zaznacza „Rzeczpospolita”, od 2013 roku wzrost jest stukrotny. Większość z nich granicę UE przekracza w Małaszewicach, w których znajduje się największy kolejowy suchy port w kraju.

– Ze względu na potencjalne korzyści dla państwa oraz rozwoju polskich firm, Nowy Jedwabny Szlak powinien stać się jednym z priorytetowych projektów polskiej gospodarki – podkreśla przytoczony przez „Rz” raport opublikowany przez Rohlig Suus Logistics.

Jak zaznacza Robert Roszko z Rohlig Suus Logistics, aby poprawić konkurencyjność Polski niezbędne są większe nakłady na inwestycje infrastrukturalne. W tym kontekście Roszko wymienia budowę centralnego terminala logistycznego, usprawnienie przejazdów między trójmiejskimi portami a terminalami logistycznymi czy przyspieszenie modernizacji kolejowych.

Jak informowaliśmy, takie inwestycje, chcąc przejąć od Polski ruch kolejowy z Chin, prowadzą Węgry. Zamiarem Węgrów jest stworzenie węzła transportowego pozwalającego na szybki przerzut ładunku miedzy różnymi rodzajami kolei oraz z kolei na pojazdy kołowe o największej przepustowości w Europie. Obiekt, nazwany „Bramą Wschód-Zachód” („East-West Gate” – EWG) ma powstać w miejscowości Fényeslitke niedaleko granicy z Ukrainą.

Oprócz tego od października działa już połączenie intermodalne omijające Polskę drogą morską Kaliningrad – Hamburg. Atrakcyjność Polski obniżyć może także powstający terminal w Kownie czy planowana linia szerokotorowa z Koszyc do Wiednia.

W Nowy Jedwabny Szlak mocno angażuje się również Białoruś. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2020 roku Koleje Białoruskie zwiększyły w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku przewozy kontenerów między Chinami i Europą 1,5 razy (do ponad 360 tys.).

Uczestnictwo Polski w projekcie Nowego Jedwabnego Szlaku pozwoliłoby zwiększyć polsko-chińską wymianę handlową (która i tak od ponad dekady dynamicznie rośnie) oraz przyczynić się do zmiany niekorzystnego bilansu handlowego – według najnowszych danych GUS-u w okresie styczeń-listopad 2020 roku importowaliśmy chińskie towary za 131,5 mld zł (w 2009 roku import z Chin wynosił ok. 45 mld zł). Ogółem udział importu Chin zwiększył się z 12,4% do 14,5% w przeciągu jednego roku. Warto odnotować, że z Chin importujemy głównie maszyny oraz narzędzia elektryczne i mechaniczne.