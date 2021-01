Chiny z rekordowymi obrotami handlowymi i nadwyżką

Wartość towarów wywożonych z Chin i do nich wwożonych nigdy nie była tak wysoka. Co ważne, sama nadwyżka handlowa też jest rekordowa.

W grudniu 2020 r. Chińska Republika Ludowa odnotowała eksport na rekordowym poziomie 281,93 mld dol. Oznacza to, że mimo pandemii koronawirusa, która przyblokowała międzynarodowych transport, okresowo produkcję oraz popyt, chińskie eksport wzrósł o 18 proc.

Jednak, jak podał w czwartek portal Bankier.pl, wzrósł także import do „Państwa Środka”, co wskazuje, że produkcja i konsumpcja u Chińczyków nie spada. Osiągnął on na grudzień wartość 203 mld dol., co w stosunku rok do roku daje wzrost o 6,3 proc. Takie dane oznaczają rekordową nadwyżkę ChRL w handlu zagranicznym na poziomie prawie 79 mld dol.

Eksport zaczął rosnąć w Chinach w kwietniu, a więc natychmiast po uwolnieniu gospodarki od blokad związanych z epidemią koronawirusa SARS CoV-2. Natomiast import zaczął rosnąć później i rósł potem z mniejszą dynamiką. „Eksport pod koniec roku był tak duży, że ceny frachtu wystrzeliły, a za Murem brakuje kontenerów” – zauważa Bankier.pl.

Na pierwszym miejscu wśród partnerów handlowych ChRL znalazły się państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) na które przypadło 685 mld dol. Państwa te wchodzą obecnie razem z ChRL w skład Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa Gospodarczego (RCEP). W przypadku Unii Europejskiej obroty handlowe wyniosły 650 mld dol. a USA (587 mld dol.). Jeśli brać pod uwagę odrębne państwa na pierwszym miejscu znalazły się USA, a za nimi znalazły się Japonia (318 mld dol.) i Korea Południowa (285 mld dol.).

Największymi odbiorcami chińskiego eksportu były USA (452 mld dol.), Japonia (143 mld dol.), Korea Południowa (113 mld dol.). Natomiast ChRL ściągała najwięcej dóbr z Tajwanu (201 mld dol.), Japonii (175 mld dol.) i Korei Południowej (173 mld dol.). Najbardziej (o 20 proc.) spadł import z USA i Republiki Południowej Afryki.

bankier.pl/kresy.pl